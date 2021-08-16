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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 388 из 388«1...386387388
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.08.21 - 19:38
#5806
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Цитата:
alex_60:
наверное часть в деревню Место.

Ждём, с нетерпением... :lol: :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.08.21 - 13:52
#5807
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Витя, хватит, тебе, во флуде - выступать.
Ты всётаки - Уважаемый Пользователь... :lol: :oops: :-P
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.08.21 - 14:30
#5808
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Вот классический, домашний, немецкий холодец.

В состав входят - ножки, голова, хвосты и
всё - поросячье. Вкуснотища.
абайка и не пробовал такого...
:lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12908
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.08.21 - 14:52
#5809
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Цитата:
drakon:
домашний,


а магазинный есть?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.08.21 - 14:57
#5810
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Цитата:
alex_60:
а магазинный есть?

Это и есть - магазинный.
Зачем самому - делать?
Можно купить... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.08.21 - 15:51
#5811
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Да и компоты, разные есть у нас, в кладовке.

Могу, продавать, по 500 тенге, стакан... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1718
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.08.21 - 22:27
#5812
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Костанай в прямом эфире..
Тут как раз пивко употребляем на лавочке..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1718
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.08.21 - 22:28
#5813
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Прям около акимата..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.08.21 - 11:48
#5814
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Доброе Утро - Костанай!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1718
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.08.21 - 20:52
#5815
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День города..



Скукота..
Это вам не Рудный
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.08.21 - 12:19
#5816
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Электрозаправка, в райцентре.

Но почеиу, она расположилась,
на парковке магазина?... :lol: :oops:
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14284
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.08.21 - 12:46
#5817
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Цитата:
drakon:
Но почеиу, она расположилась, на парковке магазина?..

А почему бы и нет? Приехал в магазин - поставил на зарядку. Пока айнкауфен - машина заряжается.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11778
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.08.21 - 12:50
#5818
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Цитата:
drakon:
Но почеиу, она расположилась, на парковке магазина?...

Пока машина заряжается - клиенту прийдется лазить по магазину, мож что и купит. Зарядка - не самый быстрый процесс. ;-)
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