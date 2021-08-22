Отправлено: - 10:35

бизнес у нас практически ничего не производит. У нас «торговый» бизнес. Стоит ли им помогать - большой вопрос.

Цитата:Хороший вопрос. Лучше бы автовокзалу помогли, но... у него нет "крыши".