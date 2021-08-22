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≡ Николай ВОРОНИН: Вот и почувствуйте разницу!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42201
Николай ВОРОНИН: Вот и почувствуйте разницу!
Отправлено: 22.08.21 - 08:37
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Генеральный прокурор Нурдаулетов сказал: «Благодаря предпринятым органами прокуратуры мерам с начала года защищены права порядка 5 тысяч граждан и 92 тысяч предпринимателей». Чувствуете разницу? Получается, что наша прокуратура стоит на страже интересов не простых людей, а бизнеса? А ведь действительно у нас бизнесу отдано все.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1947
Re: Николай ВОРОНИН: Вот и почувствуйте разницу!
Отправлено: 22.08.21 - 08:37
#1
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Цитата:""".../У нас «торговый» бизнес. Стоит ли им помогать - большой вопрос/...."

У меня лично: " ...производство и возделывание продукции растениеводства..", никогда не занимался "купи-продай"( это к Добринцову).
Помогать сельскому хозяйству, особенно в этом году, надо, Случилось- ФОРС МАЖОР: "..Обстоятельства непреодолимой силы - то есть стихийное бедствие - ЗАСУХА...".

Если рассуждать: то бизнес не виноват в том что ему помогают, виновата система: бизнес же видит куда и КОМУ вливаются бюджетные деньги, - почему бы и ему не попросить или потребовать дать халявные деньги.
Сделайте систему: где ни тиына не дадут бюджетных денег , но только ВСЕМ, тогда и никто не будет ходить ныть о своём якобы СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОМ бизнесе.
Ведь никто и никого не звал заниматся бизнесом, все сами пришли: ну раз сам пришёл , сам и расхлёбывай свои проблемы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
393
Re: Николай ВОРОНИН: Вот и почувствуйте разницу!
Отправлено: 22.08.21 - 09:27
#2
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Цитата:
Помогать сельскому хозяйству, особенно в этом году, надо, Случилось- ФОРС МАЖОР: "..Обстоятельства непреодолимой силы - то есть стихийное бедствие - ЗАСУХА...".

Источник:

Тогда почему глава крестьянского хозяйства «Садовод» предприниматель В.Ф.Симоненко отказался от субсидии от государства??? Да потому что вы потом хотите диктовать свой цены на овощи за деньги государства!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4802
Re: Николай ВОРОНИН: Вот и почувствуйте разницу!
Отправлено: 22.08.21 - 09:40
#3
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У кого продукция не востребована, по логике они и разбежались. Но когда директор маслозавода объявил что наше производство по выпуску сыра и масло невостребовано , закуп молока снижается и скоро производство следует свернуть, для нас простых работяг конечно было шоком. Сейчас этот маслозавод выставлен на торги от частного лица и просят около миллиарда тенге. Сам видел на ОЛХ. Тут конечно явные перегибы и ошибки тогдашнего руководства на лицо, хотя оно это руководство до сих пор у руля и никуда оно не уходило...
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
507
Re: Николай ВОРОНИН: Вот и почувствуйте разницу!
Отправлено: 22.08.21 - 10:22
#4
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Хотели рынок, получили его , но не учли , что впридачу получили конкуренцию и , вместо ГОСТа, ТУ корпораций . которые не упустят своей выгоды.
Потому наше место- рынок сбыта и поставщики сырья . Чему удивляться и кого винить ?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2500
Re: Николай ВОРОНИН: Вот и почувствуйте разницу!
Отправлено: 22.08.21 - 10:35
#5
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Цитата:
бизнес у нас практически ничего не производит. У нас «торговый» бизнес. Стоит ли им помогать - большой вопрос.

Хороший вопрос. Лучше бы автовокзалу помогли, но... у него нет "крыши". :-x
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