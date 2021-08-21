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Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев поделился своим мнением о «нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка». Ранее Генпрокуратура РК сделала заявление об ответственности за провокации.
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Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 22:54
Цитата:
Это называется самосуд. Преследуется законом.
abaika95:
В нашей ситуации подходит формула Когда бьют хама за его хамство Хам очень хочет вывернуть ситуацию так что его бьют не за хамство а из за его национальности,веры,убеждений или политических предпочтений Ну не хочет он признавать что бьют его исключительно за его гнилой базар
В нашей ситуации подходит формула Когда бьют хама за его хамство Хам очень хочет вывернуть ситуацию так что его бьют не за хамство а из за его национальности,веры,убеждений или политических предпочтений Ну не хочет он признавать что бьют его исключительно за его гнилой базар
Это называется самосуд. Преследуется законом.
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 03:35
Цитата:
А с этого места можно поподробнее? Кому еще в Казахстане знание казахского языка не обязательно? И за чей счет в мажилисе парламента зарплаты раздают? Меня прям удивил тот факт, что в парламенте РК сидят не госслужащие. Кому служат в мажилисе и кто такие госслужащие?
abaika95:
А он госслужащий ? Нет Продавец? Нет Вопрос закрыт
А он госслужащий ? Нет Продавец? Нет Вопрос закрыт
А с этого места можно поподробнее? Кому еще в Казахстане знание казахского языка не обязательно? И за чей счет в мажилисе парламента зарплаты раздают? Меня прям удивил тот факт, что в парламенте РК сидят не госслужащие. Кому служат в мажилисе и кто такие госслужащие?
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 03:42
Цитата:
Особенно той части населения, которая приняла российское гражданство втихаря )
elektron:
Вопросы касающиеся русскоязычного населения иногда переходят в международные интересы.
Вопросы касающиеся русскоязычного населения иногда переходят в международные интересы.
Особенно той части населения, которая приняла российское гражданство втихаря )
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 05:16
Цитата:
Он там оказался добровольно, Франция не была в составе СССР. В Казахстане многие оказались отрезаны от остальной части великой страны. И далеко не все рады этому факту. Сравнение сомнительное и неуместное.
abaika95:
Когда в русского эмигранта во Франции кидают калькулятор И У которого уже 3 поколения там живёт с революции Россия возмущена сим фактом? Он же русский так-то
Когда в русского эмигранта во Франции кидают калькулятор И У которого уже 3 поколения там живёт с революции Россия возмущена сим фактом? Он же русский так-то
Он там оказался добровольно, Франция не была в составе СССР. В Казахстане многие оказались отрезаны от остальной части великой страны. И далеко не все рады этому факту. Сравнение сомнительное и неуместное.
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 05:37
Цитата:
А почему бы казахстанцам не скинуться на сено для южан, вместо дружного спонсирования Куата и Ко. Ах, да, блогеры освещают только хайповые темы. Все прекрасно знают, к чему приводит заигрывание с радикалами.
abaika95:
Почему россиянам в первую очередь не озаботиться судьбой русских в России для начала
Почему россиянам в первую очередь не озаботиться судьбой русских в России для начала
А почему бы казахстанцам не скинуться на сено для южан, вместо дружного спонсирования Куата и Ко. Ах, да, блогеры освещают только хайповые темы. Все прекрасно знают, к чему приводит заигрывание с радикалами.
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 10:27
Цитата:
Как прокуратура может давать оценку действиям лиц на территории РФ? На территории РФ разве действует закон РК? Если нет, то причем тут прокуратура? Обратитесь с этим вопросом в МИД...
abaika95:
Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов
Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов
Как прокуратура может давать оценку действиям лиц на территории РФ? На территории РФ разве действует закон РК? Если нет, то причем тут прокуратура? Обратитесь с этим вопросом в МИД...
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 10:38
Цитата:
И кто Вам это сказал, что нет?
Есть административные государственные служащие, а есть политические государственные служащие. Посмотрите Закон РК "О государственной службе", политический государственный служащий – государственный служащий, назначение (избрание), освобождение и деятельность которого носят политико-определяющий характер, который несет ответственность за реализацию политических целей и задач (ст.1 п.16). Или если депутатов выбирают, то они не имеют отношения к госслужбе, или у Вас госслужащие только в исполнительной ветви власти?
Цитата:
Нет, конечно. Все исключительно добровольно это делают.
abaika95:
А он госслужащий ? Нет
А он госслужащий ? Нет
И кто Вам это сказал, что нет?
Есть административные государственные служащие, а есть политические государственные служащие. Посмотрите Закон РК "О государственной службе", политический государственный служащий – государственный служащий, назначение (избрание), освобождение и деятельность которого носят политико-определяющий характер, который несет ответственность за реализацию политических целей и задач (ст.1 п.16). Или если депутатов выбирают, то они не имеют отношения к госслужбе, или у Вас госслужащие только в исполнительной ветви власти?
Цитата:
abaika95:
А есть факты что у нас извеняются под давлением?
А есть факты что у нас извеняются под давлением?
Нет, конечно. Все исключительно добровольно это делают.
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