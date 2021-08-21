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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:07
Цитата:
А у меня тут несколько знакомых, канадцы казахского происхождения) для вас они кто, Кандасы или туристы? И на каком языке их будут обслуживать у вас в магазинах казахи русского происхождения? ))
abaika95:
Приходит казах в магазин к казаху И зло улыбаются друг другу))))
Приходит казах в магазин к казаху И зло улыбаются друг другу))))
А у меня тут несколько знакомых, канадцы казахского происхождения) для вас они кто, Кандасы или туристы? И на каком языке их будут обслуживать у вас в магазинах казахи русского происхождения? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:09
Цитата:
Ну уж точно не казахом)
abaika95:
Мигрантом русского происхождения?
Мигрантом русского происхождения?
Ну уж точно не казахом)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:09
Цитата:
Для меня это канадцы казахского происхождения)Цитата:
Обязаны обслужить на двух языках
Казахском и русском
Если не могут пусть валят из обслуги
maxsaf:
А у меня тут несколько знакомых, канадцы казахского происхождения) для вас они кто
А у меня тут несколько знакомых, канадцы казахского происхождения) для вас они кто
Для меня это канадцы казахского происхождения)Цитата:
maxsaf:
И на каком языке их будут обслуживать у вас в магазинах казахи русского происхождения? )
И на каком языке их будут обслуживать у вас в магазинах казахи русского происхождения? )
Обязаны обслужить на двух языках
Казахском и русском
Если не могут пусть валят из обслуги
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:10
Цитата:
Мерзко? Противно? Западло?
maxsaf:
Ну уж точно не казахом)
Ну уж точно не казахом)
Мерзко? Противно? Западло?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:26
Цитата:
Это всё комплексы вашего мЫшления (с) А тут, да какая разница
abaika95:
Мерзко? Противно? Западло?
Мерзко? Противно? Западло?
Это всё комплексы вашего мЫшления (с) А тут, да какая разница
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:05
Цитата:
У вас ваши же сограждане просят разрешение записать себе в паспорт или в удостоверение в графу национальность "казах", но казахи не разрешают. А почему? Мерзко? Противно? Западло? )) Могу ссылку скинуть на источник.
abaika95:
Мерзко? Противно? Западло?
Мерзко? Противно? Западло?
У вас ваши же сограждане просят разрешение записать себе в паспорт или в удостоверение в графу национальность "казах", но казахи не разрешают. А почему? Мерзко? Противно? Западло? )) Могу ссылку скинуть на источник.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:07
Цитата:
Намекаете на то, что любое из трех слов одинаково подходит?
elektron:
А тут, да какая разница
А тут, да какая разница
Намекаете на то, что любое из трех слов одинаково подходит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:11
Цитата:
Американец ирландского происхождения,
Значит казахстанец русского происхождения. А не казах.
abaika95:
Казах русского происхождения Или казах грузинского происхождения
Казах русского происхождения Или казах грузинского происхождения
Американец ирландского происхождения,
Значит казахстанец русского происхождения. А не казах.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:14
Цитата:
Брехня. Казах это национальность. А национальность этот принадлежность к определенной этнической группе. Опровергайте теперь, только с пруфами.
abaika95:
А казах это принадлежность к определенному государству
А казах это принадлежность к определенному государству
Брехня. Казах это национальность. А национальность этот принадлежность к определенной этнической группе. Опровергайте теперь, только с пруфами.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:21
Цитата:
Вы жили в КЗ. Может вы все таки казахи с Драконом? Или точно не казахи? )) я понимаю - какая разница? Но мне кажется для переезда в Германию в некоторых случаях это важно.
[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 00:52]
elektron:
Вы жили в КЗ. Может вы все таки казахи с Драконом? Или точно не казахи? )) я понимаю - какая разница? Но мне кажется для переезда в Германию в некоторых случаях это важно.
[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 00:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 05:46
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14282
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 09:36
Цитата:
Тут откровенная дискриминация. "хозяева государства", блин.
maxsaf:
Тут по-моему тоже разжигание
Тут по-моему тоже разжигание
Тут откровенная дискриминация. "хозяева государства", блин.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 09:40
Цитата:
Опять подмена понятий. Или малограмотность
Мой род - это все, кто состоит в родстве с МОИМ отцом и носит его ФАМИЛИЮ.
Как у других, не знаю
abaika95:
Вот читаю ваши коменты А ещё казахам говорят что-то про их трайболизм
Вот читаю ваши коменты А ещё казахам говорят что-то про их трайболизм
Опять подмена понятий. Или малограмотность
Мой род - это все, кто состоит в родстве с МОИМ отцом и носит его ФАМИЛИЮ.
Как у других, не знаю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 09:45
Цитата:
Что-то новенькое в этнографии. Не мешайте, может Абайке удастся перевернуть её с ног на голову
Он тут со многими понятиями пытается такое проделать
maxsaf:
Цитата: abaika95: А казах это принадлежность к определенному государству
Брехня. Казах это национальность. А национальность этот принадлежность к определенной этнической группе.
Цитата: abaika95: А казах это принадлежность к определенному государству
Брехня. Казах это национальность. А национальность этот принадлежность к определенной этнической группе.
Что-то новенькое в этнографии. Не мешайте, может Абайке удастся перевернуть её с ног на голову
Он тут со многими понятиями пытается такое проделать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 10:01
Цитата:
Да!
Как и цитата Абайки из "Хаджи Мурата"!
На что пришлось, хоть я и не хотела этого, на художественный вымысел процитировать ФАКТЫ из архивных документов, которые большевики, ради "дружбы народов" замалчивали
Когда-то, кажется во флуде, я поместила скриншот листовки Временного Правительства на события 1916 г., призывающей русских простить казахов. Не особо вдаваясь в подробности из соображений толерантности.
Однако, не дошло. Любознательный бы докопался, в чём причина появления этой листовки
Благодаря политике "дружбы" и самобичевания за "империализм" все народы бывшей РИ решили, что они "белые и пушистые", а "колонизаторы" - агрессоры, поработители ... и, вообще,собаки!
Если он продолжит в том же духе, я буду поступать ТАК же отвратительно!
[Исправлено: таноми52, 22.08.2021 - 10:10]
maxsaf:
Тут по-моему тоже разжигание
Тут по-моему тоже разжигание
Да!
Как и цитата Абайки из "Хаджи Мурата"!
На что пришлось, хоть я и не хотела этого, на художественный вымысел процитировать ФАКТЫ из архивных документов, которые большевики, ради "дружбы народов" замалчивали
Когда-то, кажется во флуде, я поместила скриншот листовки Временного Правительства на события 1916 г., призывающей русских простить казахов. Не особо вдаваясь в подробности из соображений толерантности.
Однако, не дошло. Любознательный бы докопался, в чём причина появления этой листовки
Благодаря политике "дружбы" и самобичевания за "империализм" все народы бывшей РИ решили, что они "белые и пушистые", а "колонизаторы" - агрессоры, поработители ... и, вообще,собаки!
Если он продолжит в том же духе, я буду поступать ТАК же отвратительно!
[Исправлено: таноми52, 22.08.2021 - 10:10]
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