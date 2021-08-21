Отправлено: - 23:09

maxsaf:

А у меня тут несколько знакомых, канадцы казахского происхождения) для вас они кто

maxsaf:

И на каком языке их будут обслуживать у вас в магазинах казахи русского происхождения? )

Цитата:Для меня это канадцы казахского происхождения)Цитата:Обязаны обслужить на двух языкахКазахском и русскомЕсли не могут пусть валят из обслуги