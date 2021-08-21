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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:07
#6301
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Цитата:
abaika95:
Приходит казах в магазин к казаху И зло улыбаются друг другу))))

А у меня тут несколько знакомых, канадцы казахского происхождения) для вас они кто, Кандасы или туристы? И на каком языке их будут обслуживать у вас в магазинах казахи русского происхождения? ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:09
#6302
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Цитата:
abaika95:
Мигрантом русского происхождения?

Ну уж точно не казахом)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:09
#6303
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Цитата:
maxsaf:
А у меня тут несколько знакомых, канадцы казахского происхождения) для вас они кто

Для меня это канадцы казахского происхождения)Цитата:
maxsaf:
И на каком языке их будут обслуживать у вас в магазинах казахи русского происхождения? )

Обязаны обслужить на двух языках
Казахском и русском
Если не могут пусть валят из обслуги
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:10
#6304
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Цитата:
maxsaf:
Ну уж точно не казахом)

Мерзко? Противно? Западло?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:26
#6305
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Цитата:
abaika95:
Мерзко? Противно? Западло?

Это всё комплексы вашего мЫшления (с) А тут, да какая разница :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:05
#6306
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Цитата:
abaika95:
Мерзко? Противно? Западло?

У вас ваши же сограждане просят разрешение записать себе в паспорт или в удостоверение в графу национальность "казах", но казахи не разрешают. А почему? Мерзко? Противно? Западло? )) Могу ссылку скинуть на источник. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:07
#6307
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Цитата:
elektron:
А тут, да какая разница

Намекаете на то, что любое из трех слов одинаково подходит? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:11
#6308
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Цитата:
abaika95:
Казах русского происхождения Или казах грузинского происхождения

Американец ирландского происхождения,
Значит казахстанец русского происхождения. А не казах.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:14
#6309
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Цитата:
abaika95:
А казах это принадлежность к определенному государству

Брехня. Казах это национальность. А национальность этот принадлежность к определенной этнической группе. Опровергайте теперь, только с пруфами.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 00:21
#6310
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Цитата:
elektron:

Вы жили в КЗ. Может вы все таки казахи с Драконом? Или точно не казахи? )) я понимаю - какая разница? Но мне кажется для переезда в Германию в некоторых случаях это важно. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.08.2021 - 00:52]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 05:46
#6311
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Тут по-моему тоже разжигание
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14282
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 09:36
#6312
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Цитата:
maxsaf:
Тут по-моему тоже разжигание

Тут откровенная дискриминация. "хозяева государства", блин.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 09:40
#6313
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Цитата:
abaika95:
Вот читаю ваши коменты А ещё казахам говорят что-то про их трайболизм


Опять подмена понятий. Или малограмотность
Мой род - это все, кто состоит в родстве с МОИМ отцом и носит его ФАМИЛИЮ.
Как у других, не знаю
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 09:45
#6314
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Цитата:
maxsaf:
Цитата: abaika95: А казах это принадлежность к определенному государству

Брехня. Казах это национальность. А национальность этот принадлежность к определенной этнической группе.


Что-то новенькое в этнографии. Не мешайте, может Абайке удастся перевернуть её с ног на голову
Он тут со многими понятиями пытается такое проделать
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2557
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.08.21 - 10:01
#6315
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Цитата:
maxsaf:
Тут по-моему тоже разжигание


Да!
Как и цитата Абайки из "Хаджи Мурата"!
На что пришлось, хоть я и не хотела этого, на художественный вымысел процитировать ФАКТЫ из архивных документов, которые большевики, ради "дружбы народов" замалчивали
Когда-то, кажется во флуде, я поместила скриншот листовки Временного Правительства на события 1916 г., призывающей русских простить казахов. Не особо вдаваясь в подробности из соображений толерантности.
Однако, не дошло. Любознательный бы докопался, в чём причина появления этой листовки
Благодаря политике "дружбы" и самобичевания за "империализм" все народы бывшей РИ решили, что они "белые и пушистые", а "колонизаторы" - агрессоры, поработители ... и, вообще,собаки!

Если он продолжит в том же духе, я буду поступать ТАК же отвратительно!

[Исправлено: таноми52, 22.08.2021 - 10:10]
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