Отправлено: - 05:16

abaika95:

Когда в русского эмигранта во Франции кидают калькулятор И У которого уже 3 поколения там живёт с революции Россия возмущена сим фактом? Он же русский так-то

Цитата:Он там оказался добровольно, Франция не была в составе СССР. В Казахстане многие оказались отрезаны от остальной части великой страны. И далеко не все рады этому факту. Сравнение сомнительное и неуместное.