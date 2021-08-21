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≡ Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42200
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
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Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев поделился своим мнением о «нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка». Ранее Генпрокуратура РК сделала заявление об ответственности за провокации.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7546
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 22:54
#15
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Цитата:
abaika95:
В нашей ситуации подходит формула Когда бьют хама за его хамство Хам очень хочет вывернуть ситуацию так что его бьют не за хамство а из за его национальности,веры,убеждений или политических предпочтений Ну не хочет он признавать что бьют его исключительно за его гнилой базар

Это называется самосуд. Преследуется законом. :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11773
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 03:35
#16
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Цитата:
abaika95:
А он госслужащий ? Нет Продавец? Нет Вопрос закрыт

А с этого места можно поподробнее? Кому еще в Казахстане знание казахского языка не обязательно? И за чей счет в мажилисе парламента зарплаты раздают? Меня прям удивил тот факт, что в парламенте РК сидят не госслужащие. Кому служат в мажилисе и кто такие госслужащие?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11773
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 03:42
#17
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Цитата:
elektron:
Вопросы касающиеся русскоязычного населения иногда переходят в международные интересы.

Особенно той части населения, которая приняла российское гражданство втихаря )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11773
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 05:16
#18
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Цитата:
abaika95:
Когда в русского эмигранта во Франции кидают калькулятор И У которого уже 3 поколения там живёт с революции Россия возмущена сим фактом? Он же русский так-то

Он там оказался добровольно, Франция не была в составе СССР. В Казахстане многие оказались отрезаны от остальной части великой страны. И далеко не все рады этому факту. Сравнение сомнительное и неуместное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11773
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 22.08.21 - 05:37
#19
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Цитата:
abaika95:
Почему россиянам в первую очередь не озаботиться судьбой русских в России для начала

А почему бы казахстанцам не скинуться на сено для южан, вместо дружного спонсирования Куата и Ко. Ах, да, блогеры освещают только хайповые темы. Все прекрасно знают, к чему приводит заигрывание с радикалами.
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