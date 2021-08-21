Отправлено: - 22:45

maxsaf:

Это называется казахстанец)

таноми52:

Именно так и произошло с моим родом. Только украинская кровь раз за разом разбавлялась русской.Но корни помним: отец любил украинские песни и знал их множество, называл себя хохлом

maxsaf:

На форуме сидеть, или блогерством заниматься это не сено разгружать. Абайка, Родине нужна ваша помощь

Victor Yang:

по-другому было - всё зависело от региона, где-то и на -ых есть фамилии. Если интересно - можешь книгу почитать Льва Успенского "Ты и твоё имя" - там доступно и интересно написано откуда пошли имена и фамилии.

Цитата:Казахстанец это гражданство)А казах это принадлежность к определенному государствуЯ вообще за то чтобы всех граждан РК объявили казахамиИтальянец,Француз,Немец,Русский это тоже не нация была изначальноА принодлежность к государству Цитата:Вот читаю ваши коментыА ещё казахам говорят что-то про их трайболизм когда они выесняют кто из какого рода-племениТак и русскихТолько они выесняют где у них украинцы затесались в роде)))Цитата:А вы уже помогли тушить пожары в Канаде?Языком чесать то все могут))Цитата:Знаю только одно-Ко,-Ский,-чук,-Ик,-Енко это украинцыА -Ов,-Ев это русские))