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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:32
Цитата:
И скажу ещё раз! По матери все немцы были, отец первый русский, фамилия у меня тоже русская. В календарике НГ есть. Всё остальное в посту 6273
maxsaf:
должен был тут сказать Эл
должен был тут сказать Эл
И скажу ещё раз! По матери все немцы были, отец первый русский, фамилия у меня тоже русская. В календарике НГ есть. Всё остальное в посту 6273
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:35
Цитата:
Это пока. Уже НАН давал затравку переименовать страну в "Казак ели", по-русски "Казахская республика" - тогда все граждане будут казахами.
[Исправлено: Victor Yang, 21.08.2021 - 22:38]
maxsaf:
Это называется казахстанец)
Это называется казахстанец)
Это пока. Уже НАН давал затравку переименовать страну в "Казак ели", по-русски "Казахская республика" - тогда все граждане будут казахами.
[Исправлено: Victor Yang, 21.08.2021 - 22:38]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:45
Цитата:
Казахстанец это гражданство)
А казах это принадлежность к определенному государству
Я вообще за то чтобы всех граждан РК объявили казахами
Итальянец,Француз,Немец,Русский это тоже не нация была изначально
А принодлежность к государству Цитата:
Вот читаю ваши коменты
А ещё казахам говорят что-то про их трайболизм когда они выесняют кто из какого рода-племени
Так и русских
Только они выесняют где у них украинцы затесались в роде)))
Цитата:
А вы уже помогли тушить пожары в Канаде?
Языком чесать то все могут))Цитата:
Знаю только одно
-Ко,-Ский,-чук,-Ик,-Енко это украинцы
А -Ов,-Ев это русские))
maxsaf:
Это называется казахстанец)
Это называется казахстанец)
Казахстанец это гражданство)
А казах это принадлежность к определенному государству
Я вообще за то чтобы всех граждан РК объявили казахами
Итальянец,Француз,Немец,Русский это тоже не нация была изначально
А принодлежность к государству Цитата:
таноми52:
Именно так и произошло с моим родом. Только украинская кровь раз за разом разбавлялась русской.Но корни помним: отец любил украинские песни и знал их множество, называл себя хохлом
Именно так и произошло с моим родом. Только украинская кровь раз за разом разбавлялась русской.Но корни помним: отец любил украинские песни и знал их множество, называл себя хохлом
Вот читаю ваши коменты
А ещё казахам говорят что-то про их трайболизм когда они выесняют кто из какого рода-племени
Так и русских
Только они выесняют где у них украинцы затесались в роде)))
Цитата:
maxsaf:
На форуме сидеть, или блогерством заниматься это не сено разгружать. Абайка, Родине нужна ваша помощь
На форуме сидеть, или блогерством заниматься это не сено разгружать. Абайка, Родине нужна ваша помощь
А вы уже помогли тушить пожары в Канаде?
Языком чесать то все могут))Цитата:
Victor Yang:
по-другому было - всё зависело от региона, где-то и на -ых есть фамилии. Если интересно - можешь книгу почитать Льва Успенского "Ты и твоё имя" - там доступно и интересно написано откуда пошли имена и фамилии.
по-другому было - всё зависело от региона, где-то и на -ых есть фамилии. Если интересно - можешь книгу почитать Льва Успенского "Ты и твоё имя" - там доступно и интересно написано откуда пошли имена и фамилии.
Знаю только одно
-Ко,-Ский,-чук,-Ик,-Енко это украинцы
А -Ов,-Ев это русские))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:48
Мда.
Басаев и Дудаев тоже тогда русские...
Басаев и Дудаев тоже тогда русские...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:52
Цитата:
Да какая разница?
abaika95:
Мда. Басаев и Дудаев тоже тогда русские...
Мда. Басаев и Дудаев тоже тогда русские...
Да какая разница?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:56
Цитата:
Ну вот как переименуют - так и вернемся к этому разговору
Цитата:
Без разницы, лишь бы человек был хороший )
Victor Yang:
Это пока. Уже НАН давал затравку переименовать страну в "Казак ели", по-русски "Казахская республика" - тогда все граждане будут казахами.
Это пока. Уже НАН давал затравку переименовать страну в "Казак ели", по-русски "Казахская республика" - тогда все граждане будут казахами.
Ну вот как переименуют - так и вернемся к этому разговору
Цитата:
elektron:
По матери все немцы были, отец первый русский, фамилия у меня тоже русская.
По матери все немцы были, отец первый русский, фамилия у меня тоже русская.
Без разницы, лишь бы человек был хороший )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:59
Цитата:
Да? А я тогда кто? )))
abaika95:
А казах это принадлежность к определенному государству
А казах это принадлежность к определенному государству
Да? А я тогда кто? )))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:00
Цитата:
Ты неправильно знаешь. Но если хочешь - можешь заблуждаться.
abaika95:
Знаю только одно -Ко,-Ский,-чук,-Ик,-Енко это украинцы А -Ов,-Ев это русские))
Знаю только одно -Ко,-Ский,-чук,-Ик,-Енко это украинцы А -Ов,-Ев это русские))
Ты неправильно знаешь. Но если хочешь - можешь заблуждаться.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:02
Цитата:
Канадец русского происхождения
Так и у нас должно быть
Казах русского происхождения
Или казах грузинского происхождения
И не будет никаких межнац дрязг
Приходит казах в магазин к казаху
И зло улыбаются друг другу))))
maxsaf:
Да? А я тогда кто?
Да? А я тогда кто?
Канадец русского происхождения
Так и у нас должно быть
Казах русского происхождения
Или казах грузинского происхождения
И не будет никаких межнац дрязг
Приходит казах в магазин к казаху
И зло улыбаются друг другу))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:02
Цитата:
Конечно. Ко мне провинция обратилась с просьбой не разжигать костры, когда уровень опасности 3 или 4. И я послушно помогаю ) к вам вот тоже обратились - один помочь сено разгрузить, второй - штраф оплатить
abaika95:
А вы уже помогли тушить пожары в Канаде?
А вы уже помогли тушить пожары в Канаде?
Конечно. Ко мне провинция обратилась с просьбой не разжигать костры, когда уровень опасности 3 или 4. И я послушно помогаю ) к вам вот тоже обратились - один помочь сено разгрузить, второй - штраф оплатить
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2553
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:03
Цитата:
Ролик "Преследование Куата..."
Мадам называет русских Казахстана "диаспорой". Видимо, не согласна с Президентом.
"Токаев: Выражение "русская диаспора" противоречит истинному положению вещей, русские – часть нашего народа"
maxsaf:
Ролик "Преследование Куата..."
Мадам называет русских Казахстана "диаспорой". Видимо, не согласна с Президентом.
"Токаев: Выражение "русская диаспора" противоречит истинному положению вещей, русские – часть нашего народа"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:03
Цитата:
О, круто ))
abaika95:
Канадец русского происхождения
Канадец русского происхождения
О, круто ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:04
Цитата:
Да пока хочу
Заблуждение это стимул чтобы узнать правду
Но Пока и так нормально))
Victor Yang:
Ты неправильно знаешь. Но если хочешь - можешь заблуждаться.
Ты неправильно знаешь. Но если хочешь - можешь заблуждаться.
Да пока хочу
Заблуждение это стимул чтобы узнать правду
Но Пока и так нормально))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:05
Цитата:
Не ну там абайка где то сравнивал, казах - фамилия русская, или наоборот, не знаю точно. так на всякий случай. А так да, кому какое дело собственно? Если кому и важно, то это только ты сам.
maxsaf:
Без разницы, лишь бы человек был хороший )
Без разницы, лишь бы человек был хороший )
Не ну там абайка где то сравнивал, казах - фамилия русская, или наоборот, не знаю точно. так на всякий случай. А так да, кому какое дело собственно? Если кому и важно, то это только ты сам.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:06
Цитата:
Я пока не буду поджигать поля
Пуст мне грамоту дадут))
Я герой! Цитата:
А вы кем себе считали?
Мигрантом русского происхождения?
maxsaf:
Конечно. Ко мне провинция обратилась с просьбой не разжигать костры, когда уровень опасности 3 или 4. И я послушно помогаю ) к вам вот тоже обратились - один помочь сено разгрузить, второй - штраф оплатить
Конечно. Ко мне провинция обратилась с просьбой не разжигать костры, когда уровень опасности 3 или 4. И я послушно помогаю ) к вам вот тоже обратились - один помочь сено разгрузить, второй - штраф оплатить
Я пока не буду поджигать поля
Пуст мне грамоту дадут))
Я герой! Цитата:
maxsaf:
О, круто
О, круто
А вы кем себе считали?
Мигрантом русского происхождения?
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