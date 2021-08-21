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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 420 из 421«1...418419420421»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:32
#6286
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Цитата:
maxsaf:
должен был тут сказать Эл

И скажу ещё раз! :lol: По матери все немцы были, отец первый русский, фамилия у меня тоже русская. В календарике НГ есть. :lol: Всё остальное в посту 6273 :-P
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14281
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:35
#6287
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Цитата:
maxsaf:
Это называется казахстанец)

Это пока. Уже НАН давал затравку переименовать страну в "Казак ели", по-русски "Казахская республика" - тогда все граждане будут казахами.

[Исправлено: Victor Yang, 21.08.2021 - 22:38]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:45
#6288
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Цитата:
maxsaf:
Это называется казахстанец)

Казахстанец это гражданство)
А казах это принадлежность к определенному государству
Я вообще за то чтобы всех граждан РК объявили казахами
Итальянец,Француз,Немец,Русский это тоже не нация была изначально
А принодлежность к государству Цитата:
таноми52:
Именно так и произошло с моим родом. Только украинская кровь раз за разом разбавлялась русской.Но корни помним: отец любил украинские песни и знал их множество, называл себя хохлом

Вот читаю ваши коменты
А ещё казахам говорят что-то про их трайболизм когда они выесняют кто из какого рода-племени
Так и русских
Только они выесняют где у них украинцы затесались в роде)))
Цитата:
maxsaf:
На форуме сидеть, или блогерством заниматься это не сено разгружать. Абайка, Родине нужна ваша помощь

А вы уже помогли тушить пожары в Канаде?
Языком чесать то все могут))Цитата:
Victor Yang:
по-другому было - всё зависело от региона, где-то и на -ых есть фамилии. Если интересно - можешь книгу почитать Льва Успенского "Ты и твоё имя" - там доступно и интересно написано откуда пошли имена и фамилии.

Знаю только одно
-Ко,-Ский,-чук,-Ик,-Енко это украинцы
А -Ов,-Ев это русские))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:48
#6289
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Мда.
Басаев и Дудаев тоже тогда русские...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:52
#6290
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Цитата:
abaika95:
Мда. Басаев и Дудаев тоже тогда русские...

Да какая разница? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:56
#6291
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Цитата:
Victor Yang:
Это пока. Уже НАН давал затравку переименовать страну в "Казак ели", по-русски "Казахская республика" - тогда все граждане будут казахами.

Ну вот как переименуют - так и вернемся к этому разговору

Цитата:
elektron:
По матери все немцы были, отец первый русский, фамилия у меня тоже русская.

Без разницы, лишь бы человек был хороший )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:59
#6292
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Цитата:
abaika95:
А казах это принадлежность к определенному государству

Да? А я тогда кто? )))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14281
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:00
#6293
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Цитата:
abaika95:
Знаю только одно -Ко,-Ский,-чук,-Ик,-Енко это украинцы А -Ов,-Ев это русские))

Ты неправильно знаешь. Но если хочешь - можешь заблуждаться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:02
#6294
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Цитата:
maxsaf:
Да? А я тогда кто?

Канадец русского происхождения
Так и у нас должно быть
Казах русского происхождения
Или казах грузинского происхождения
И не будет никаких межнац дрязг
Приходит казах в магазин к казаху
И зло улыбаются друг другу))))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:02
#6295
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Цитата:
abaika95:
А вы уже помогли тушить пожары в Канаде?

Конечно. Ко мне провинция обратилась с просьбой не разжигать костры, когда уровень опасности 3 или 4. И я послушно помогаю ) к вам вот тоже обратились - один помочь сено разгрузить, второй - штраф оплатить :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2553
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:03
#6296
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Цитата:
maxsaf:


Ролик "Преследование Куата..."

Мадам называет русских Казахстана "диаспорой". Видимо, не согласна с Президентом.
"Токаев: Выражение "русская диаспора" противоречит истинному положению вещей, русские – часть нашего народа"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11763
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:03
#6297
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Цитата:
abaika95:
Канадец русского происхождения

О, круто ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:04
#6298
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Цитата:
Victor Yang:
Ты неправильно знаешь. Но если хочешь - можешь заблуждаться.

Да пока хочу
Заблуждение это стимул чтобы узнать правду
Но Пока и так нормально))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:05
#6299
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Цитата:
maxsaf:
Без разницы, лишь бы человек был хороший )

Не ну там абайка где то сравнивал, казах - фамилия русская, или наоборот, не знаю точно. так на всякий случай. А так да, кому какое дело собственно? Если кому и важно, то это только ты сам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 23:06
#6300
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Цитата:
maxsaf:
Конечно. Ко мне провинция обратилась с просьбой не разжигать костры, когда уровень опасности 3 или 4. И я послушно помогаю ) к вам вот тоже обратились - один помочь сено разгрузить, второй - штраф оплатить

Я пока не буду поджигать поля
Пуст мне грамоту дадут))
Я герой! Цитата:
maxsaf:
О, круто

А вы кем себе считали?
Мигрантом русского происхождения?
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Страница 420 из 421«1...418419420421»
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