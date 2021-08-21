Отправлено: - 17:16

111:

Получили окрик пока что не из первых лиц России и уже как то что то там на какой то вмиг сжалось, на букву О?

Лесовик:

Молодой человек,а в чём неправда этих утверждений? Или это придумано "российскими пропагандонами",как можно подумать с Ваших то слов?

Лесовик:

Так почему бы россиянам не озаботиться судьбой русских

Цитата:Да тут какбы наоборотОтветочка на истерику из РоссииИ подобрали то для спича человека очень удачноКакбы намекая)))Есть ли в России этнический татарин или калмык занимающий должности уровня заМпреда Мажилиса? Цитата:Тоесть вы подтверждаете слова российских пропагандистов что "в Казахстане русских заставляют извинятся только потомучто они русские"? Цитата:Тоже не поймуПочему россиянам в первую очередь не озаботиться судьбой русских в России для начала