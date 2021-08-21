Отправлено: - 21:56

maxsaf:

Зато может быть, что человек не был казахом, а потом его бац, и переименовали в казаха. И теперь он такой гордый этим, и свою прежнюю национальность отказывается забирать )) так то если разобраться, слово казах относительно недавно появилось

Николаич I:

В 15 веке, когда и казахское ханство образовалось. Щас статью на нуркз прочитал интересную. Типа получается казахи, это узбеки, которым не понравилось правление узбекского хана и они, под предводительством Джанибека и керея ушли из района Сырдарьи в Семиречье и основали там казахское ханство. А ещё казахи это бывшие европеоиды, внешность которых изменилась после монгольского нашествия 😁 Так что все они русские 🤣а может и нет. Короче ладно, читайте сами

maxsaf:

Хотелось бы на подлинный исторический документ взглянуть, а не на цитату из учебника, который вчера напечатали.

Цитата:ДаКазах это не национальностьА принадлежность сначала к ханству а теперь и к государству по сутиБыл один народЗолотородынцы(и то это в русских летописях)Так то он назвался улус джучи или улуг улус (великий улус)Потом при перестройке и развале СССР ой развале золотой ордыНарод начал делится на региональные квартирыНу как русские делится сейчас на москвичей,питерцев,уральцев и СибирцевДаже уже местные диалекты появляютсяДальше язык свой будетТак и тутТе кто ушел с ногаем стали ногайцамиТе кто жил в Крыму стали крымчанамиКто жил в Сибири стали сибирцамиТе кто решил,ай назовемся татарами всервоно нас в Европе так знают, стали татарамиТе кто решил что надо жить по заповедям хана узбека стали узбекамиА уж те кто назвался узбеками и кому не понравилась властьИ они решили от нее отстатьСтали казахами)))А на деле это все те кто был золотоордынцамиИ ханы у них были чингизидыА чингизид как у русских Рюрикович или романовСчиталось фигурой авторитетнойЦитата:Вполне такКазахи были ближе к европейскому типу лица антропологическиПотомки саков и гунновНо нашествие с востока добавило монголоидностиКак и южным украинцам общение с крымчанами и турками добавило черноты (казак должен быть Чернобров)А русским общение с мордвой и чувашами добавило фино-угристостости)))Цитата:Большинство источников по истории Японии это китайские источникиПотмоучто японцы ее писали о себеНо мы всеровно знаем историю Японии по этим источникамТак и тут