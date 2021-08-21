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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 21:30
Цитата:
Только что, после вопроса на форуме, нашёл это в интернете, так что за документальными подтверждениями это не ко мне 🤷🏻♂️ )) не углублялся в эту тему
maxsaf:
Только что, после вопроса на форуме, нашёл это в интернете, так что за документальными подтверждениями это не ко мне 🤷🏻♂️ )) не углублялся в эту тему
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 21:35
Цитата:
Да я то с вас этого и не требую, просто в общем желание озвучил, тут есть форумчане, любители истории, они наверняка такой документ могут найти.
Николаич I:
Только что, после вопроса на форуме, нашёл это в интернете, так что за документальными подтверждениями это не ко мне 🤷🏻♂️ )) не углублялся в эту тему
Только что, после вопроса на форуме, нашёл это в интернете, так что за документальными подтверждениями это не ко мне 🤷🏻♂️ )) не углублялся в эту тему
Да я то с вас этого и не требую, просто в общем желание озвучил, тут есть форумчане, любители истории, они наверняка такой документ могут найти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7539
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 21:43
Цитата:
Да какая собственно разница. 300 лет назад и США ещё не было. Ничего существуют прекрасно.
Нет плохой национальности, человек - он либо г---о либо человек.
maxsaf:
Хотелось бы на подлинный исторический документ взглянуть
Хотелось бы на подлинный исторический документ взглянуть
Да какая собственно разница. 300 лет назад и США ещё не было. Ничего существуют прекрасно.
Нет плохой национальности, человек - он либо г---о либо человек.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 21:56
Цитата:
Да
Казах это не национальность
А принадлежность сначала к ханству а теперь и к государству по сути
Был один народ
Золотородынцы(и то это в русских летописях)
Так то он назвался улус джучи или улуг улус (великий улус)
Потом при перестройке и развале СССР ой развале золотой орды
Народ начал делится на региональные квартиры
Ну как русские делится сейчас на москвичей,питерцев,уральцев и Сибирцев
Даже уже местные диалекты появляются
Дальше язык свой будет
Так и тут
Те кто ушел с ногаем стали ногайцами
Те кто жил в Крыму стали крымчанами
Кто жил в Сибири стали сибирцами
Те кто решил,ай назовемся татарами всервоно нас в Европе так знают, стали татарами
Те кто решил что надо жить по заповедям хана узбека стали узбеками
А уж те кто назвался узбеками и кому не понравилась власть
И они решили от нее отстать
Стали казахами)))
А на деле это все те кто был золотоордынцами
И ханы у них были чингизиды
А чингизид как у русских Рюрикович или романов
Считалось фигурой авторитетной
Цитата:
Вполне так
Казахи были ближе к европейскому типу лица антропологически
Потомки саков и гуннов
Но нашествие с востока добавило монголоидности
Как и южным украинцам общение с крымчанами и турками добавило черноты (казак должен быть Чернобров)
А русским общение с мордвой и чувашами добавило фино-угристостости)))
Цитата:
Большинство источников по истории Японии это китайские источники
Потмоучто японцы ее писали о себе
Но мы всеровно знаем историю Японии по этим источникам
Так и тут
maxsaf:
Зато может быть, что человек не был казахом, а потом его бац, и переименовали в казаха. И теперь он такой гордый этим, и свою прежнюю национальность отказывается забирать )) так то если разобраться, слово казах относительно недавно появилось
Зато может быть, что человек не был казахом, а потом его бац, и переименовали в казаха. И теперь он такой гордый этим, и свою прежнюю национальность отказывается забирать )) так то если разобраться, слово казах относительно недавно появилось
Да
Казах это не национальность
А принадлежность сначала к ханству а теперь и к государству по сути
Был один народ
Золотородынцы(и то это в русских летописях)
Так то он назвался улус джучи или улуг улус (великий улус)
Потом при перестройке и развале СССР ой развале золотой орды
Народ начал делится на региональные квартиры
Ну как русские делится сейчас на москвичей,питерцев,уральцев и Сибирцев
Даже уже местные диалекты появляются
Дальше язык свой будет
Так и тут
Те кто ушел с ногаем стали ногайцами
Те кто жил в Крыму стали крымчанами
Кто жил в Сибири стали сибирцами
Те кто решил,ай назовемся татарами всервоно нас в Европе так знают, стали татарами
Те кто решил что надо жить по заповедям хана узбека стали узбеками
А уж те кто назвался узбеками и кому не понравилась власть
И они решили от нее отстать
Стали казахами)))
А на деле это все те кто был золотоордынцами
И ханы у них были чингизиды
А чингизид как у русских Рюрикович или романов
Считалось фигурой авторитетной
Цитата:
Николаич I:
В 15 веке, когда и казахское ханство образовалось. Щас статью на нуркз прочитал интересную. Типа получается казахи, это узбеки, которым не понравилось правление узбекского хана и они, под предводительством Джанибека и керея ушли из района Сырдарьи в Семиречье и основали там казахское ханство. А ещё казахи это бывшие европеоиды, внешность которых изменилась после монгольского нашествия 😁 Так что все они русские 🤣а может и нет. Короче ладно, читайте сами
В 15 веке, когда и казахское ханство образовалось. Щас статью на нуркз прочитал интересную. Типа получается казахи, это узбеки, которым не понравилось правление узбекского хана и они, под предводительством Джанибека и керея ушли из района Сырдарьи в Семиречье и основали там казахское ханство. А ещё казахи это бывшие европеоиды, внешность которых изменилась после монгольского нашествия 😁 Так что все они русские 🤣а может и нет. Короче ладно, читайте сами
Вполне так
Казахи были ближе к европейскому типу лица антропологически
Потомки саков и гуннов
Но нашествие с востока добавило монголоидности
Как и южным украинцам общение с крымчанами и турками добавило черноты (казак должен быть Чернобров)
А русским общение с мордвой и чувашами добавило фино-угристостости)))
Цитата:
maxsaf:
Хотелось бы на подлинный исторический документ взглянуть, а не на цитату из учебника, который вчера напечатали.
Хотелось бы на подлинный исторический документ взглянуть, а не на цитату из учебника, который вчера напечатали.
Большинство источников по истории Японии это китайские источники
Потмоучто японцы ее писали о себе
Но мы всеровно знаем историю Японии по этим источникам
Так и тут
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 22:00
Шел баскак переписывать население волости для сбора дани
И по пути встретил двух братьев крестьян
-кто такие? Чьих будете? Чьи дети?
Один ответил Иванов сын я
А второй решил выпендрится и потролить баскака
Ивановский я сын
Баскак почесал репу
-хм так и запишем
Один Иванов второй Ивановский
Две семьи
Готовьте бабки с двух семей!
Так два брата русский и украинец искусственно разделились навсегда)))
И по пути встретил двух братьев крестьян
-кто такие? Чьих будете? Чьи дети?
Один ответил Иванов сын я
А второй решил выпендрится и потролить баскака
Ивановский я сын
Баскак почесал репу
-хм так и запишем
Один Иванов второй Ивановский
Две семьи
Готовьте бабки с двух семей!
Так два брата русский и украинец искусственно разделились навсегда)))
-
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