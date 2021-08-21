Отправлено: - 20:26

Victor Yang:

А сейчас в России нет такого разделения - русский, украинец, таджи, узбек и так далее. Только гражданин России - и всё.

Цитата:Эти все деления на нации это все очень условно. По дедушке, по бабушке. Откуда без ДНК теста можно понять, чьих генов больше досталось. Поэтому иногда и бывают приколы, когда внешность человека мало соответствует его национальности. Да и не только внешность, есть и другие качества. Щас популярными становятся ДНК тесты онлайн, по которым присылают инфу о происхождении человека, о его корнях, и бывают любопытные вещи открываются. У одних внезапно ирландские корни ярко выражены, у других китайские, у третьих - горячая итальянская кровь ))