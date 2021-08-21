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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 15:58
#6256
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Цитата:
таноми52:
Вы русский,Yang?

Да. Украинец с русской фамилией.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9359
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 17:23
#6257
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Цитата:
Victor Yang:
Да. Украинец с русской фамилией.

Как это?
Тогда уже получается просто русский
Не может же быть чтобы человек к примеру был казахом но с русской фамилией
Это уже всеровно русский будет))
Даже немцы наши поуеховшие по сути люди русские но идиж ты,фамилии немецкие остались значит всеровно немцы)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2551
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 17:39
#6258
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Цитата:
Victor Yang:
Да. Украинец с русской фамилией.



Вот ведь, а я русская с украинской фамилией (прадед был украинцем, а все последующие бабки и мама - русские)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2551
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 17:41
#6259
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Тимур Гафуров:

А на сколько нужно исчезнуть с форума, чтобы потерять статус ПП?
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2063
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 17:54
#6260
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пользователи, отправившие 30 и более комментариев

Спасибо за ответ! А есть счетчик, сколько еще осталось? :-)
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2063
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 17:55
#6261
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Цитата: "С - сарказм."
Не распознал сарказм, значит)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 18:08
#6262
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Цитата:
abaika95:
Тогда уже получается просто русский

Возможно так, да. В Казахстане числился украинцем, поскольку у меня один дед и две бабки были украинками с украинскими фамилиями, один дед украинец с русской фамилией. Хотя в принципе разницы особой нет между украинцами и русскими - их разделили искусственно в своё время. А сейчас в России нет такого разделения - русский, украинец, таджи, узбек и так далее. Только гражданин России - и всё.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 20:26
#6263
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Цитата:
Victor Yang:
А сейчас в России нет такого разделения - русский, украинец, таджи, узбек и так далее. Только гражданин России - и всё.

Эти все деления на нации это все очень условно. По дедушке, по бабушке. Откуда без ДНК теста можно понять, чьих генов больше досталось. Поэтому иногда и бывают приколы, когда внешность человека мало соответствует его национальности. Да и не только внешность, есть и другие качества. Щас популярными становятся ДНК тесты онлайн, по которым присылают инфу о происхождении человека, о его корнях, и бывают любопытные вещи открываются. У одних внезапно ирландские корни ярко выражены, у других китайские, у третьих - горячая итальянская кровь ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 20:34
#6264
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Цитата:
abaika95:
Тогда уже получается просто русский Не может же быть чтобы человек к примеру был казахом но с русской фамилией

Я украинец с русской фамилией. И тоже не врубаюсь как так. Фамилия передается по мужской линии, а национальность, видимо, по преобладающим генам и основному месту жительства. К примеру, давным давно был русский прадед с русской фамилией. Женился на украинке. В сыне уже 50/50 кровей, русская фамилия. Он снова женится на украинке, у их сына уже будет условно говоря 75% украинской крови, ну или ДНК, если хотите. Короче, если все эти семьи живут потом только на Украине, то из поколения в поколение будет вымываться русская кровь, а фамилия так и останется прежней. Наверное как-то так.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 20:38
#6265
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Цитата:
abaika95:
Не может же быть чтобы человек к примеру был казахом но с русской фамилией

Зато может быть, что человек не был казахом, а потом его бац, и переименовали в казаха. И теперь он такой гордый этим, и свою прежнюю национальность отказывается забирать )) так то если разобраться, слово казах относительно недавно появилось :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 20:44
#6266
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Цитата:
maxsaf:
так то если разобраться, слово казах относительно недавно появилось :lol:

И когда, если не секрет?... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 20:58
#6267
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Цитата:
drakon:
И когда, если не секрет?...

Я не знаю. Было бы неплохо взглянуть на самый первый документ где слово "казах" впервые упоминается. Тут недавно выкладывали документы, там только киргизы были, мож их потом стали называть казахами. Неужели им это слово так понравилось, что теперь обратно вернуть свою прежнюю национальность никто не хочет. Мож Абайкин прадед хотел бы, чтобы Абайка так и оставался половцем, или гунном, или киргиз-кайсаком. Пусть он сам скажет, кем ему больше нравится быть.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 21:05
#6268
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Когда уже официальные власти раскроют гражданам правду о статусе русского языка в Казахстане. Почему от многих граждан это до сих пор держат в секрете, и только некоторые смелые блогеры должны открывать людям эту страшную тайну? ))



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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
159
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 21:18
#6269
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Цитата:
drakon:
И когда, если не секрет?...

В 15 веке, когда и казахское ханство образовалось. Щас статью на нуркз прочитал интересную. Типа получается казахи, это узбеки, которым не понравилось правление узбекского хана и они, под предводительством Джанибека и керея ушли из района Сырдарьи в Семиречье и основали там казахское ханство. А ещё казахи это бывшие европеоиды, внешность которых изменилась после монгольского нашествия 😁 Так что все они русские 🤣а может и нет. Короче ладно, читайте сами


[Исправлено: Николаич I, 21.08.2021 - 21:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 21:25
#6270
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Цитата:
Николаич I:
В 15 веке, когда и казахское ханство образовалось.

Хотелось бы на подлинный исторический документ взглянуть, а не на цитату из учебника, который вчера напечатали.
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