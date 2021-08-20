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Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 42200
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».
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Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 21.08.21 - 15:10
Цитата:
Очень сомневаюсь что у Ахметова есть брат который решил поделится с НГ сенсационной новостью что на брата шьют дело и значит Архимед должен уйти (влажно потирает ручки)
Это что за брат такой?)) Мазепа Цитата:
Ой да ладно)))
Антикор давно уже самостоятельная фигура на политическом поле
Если есть интерес будут продавливать свои вопросы
Если интереса нет будут закрывать глаза на всё подряд
Так и тут,складывается впечатление что антикор решил разыграть свою карту перед осенней сменой акимов
Как говорится по русски подн****ть))
И инфу слили специально
Mr_negotive:
Я писал про фигурантов - у них тоже друзей-братей выше крыши, с кем-то поделились, те такую новость не смогли скрыть и в массы. Сенсация же
Я писал про фигурантов - у них тоже друзей-братей выше крыши, с кем-то поделились, те такую новость не смогли скрыть и в массы. Сенсация же
Очень сомневаюсь что у Ахметова есть брат который решил поделится с НГ сенсационной новостью что на брата шьют дело и значит Архимед должен уйти (влажно потирает ручки)
Это что за брат такой?)) Мазепа Цитата:
Mr_negotive:
Как прокуратура скажет, за того и антикор, точнее - против того. Вернее, как не скажет, а как она ему укажет. Они же не самостоятельные, а поднадзорные
Как прокуратура скажет, за того и антикор, точнее - против того. Вернее, как не скажет, а как она ему укажет. Они же не самостоятельные, а поднадзорные
Ой да ладно)))
Антикор давно уже самостоятельная фигура на политическом поле
Если есть интерес будут продавливать свои вопросы
Если интереса нет будут закрывать глаза на всё подряд
Так и тут,складывается впечатление что антикор решил разыграть свою карту перед осенней сменой акимов
Как говорится по русски подн****ть))
И инфу слили специально
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 21.08.21 - 16:24
Цитата:
Да. Но у брата есть жена. Сомневаюсь, что жена брата набрала в рот воды и не рассказала о лютом антикоре, тяжкой ноше чиновников, травли на них, своим подружкам - а те своим, но уже в другом ключе)))))
Цитата:
Да ладно Вам! Как организация, может и да, на политическом поле отдельный игрок, но никак не самостоятельный. А в процессуальном смысле - это точно такой же орган уголовного преследования, как и любой другой. По закону выполняющий указания прокуратуры, о любом своем движении в течение 24 часов уведомляет прокурора, а тот может согласиться с ним или отменить любое решение антикора по любому уголовному делу. Указания прокурора обязательны к исполнению любым органом уголовного преследования. Вы что... Какая самостоятельность в таких вопросах? Абсолютно никакой. А есть еще и следственные суды... Вы думаете что? Антикор без согласования работает по принципу - хватай и беги?)))))
Относительно недавно сменился прокурор региона. Прежний может засиделся? Новый может стал раздавать указания антикору налево и направо, от и движняк начался
abaika95:
Очень сомневаюсь что у Ахметова есть брат
Очень сомневаюсь что у Ахметова есть брат
Да. Но у брата есть жена. Сомневаюсь, что жена брата набрала в рот воды и не рассказала о лютом антикоре, тяжкой ноше чиновников, травли на них, своим подружкам - а те своим, но уже в другом ключе)))))
Цитата:
abaika95:
Антикор давно уже самостоятельная фигура на политическом поле
Антикор давно уже самостоятельная фигура на политическом поле
Да ладно Вам! Как организация, может и да, на политическом поле отдельный игрок, но никак не самостоятельный. А в процессуальном смысле - это точно такой же орган уголовного преследования, как и любой другой. По закону выполняющий указания прокуратуры, о любом своем движении в течение 24 часов уведомляет прокурора, а тот может согласиться с ним или отменить любое решение антикора по любому уголовному делу. Указания прокурора обязательны к исполнению любым органом уголовного преследования. Вы что... Какая самостоятельность в таких вопросах? Абсолютно никакой. А есть еще и следственные суды... Вы думаете что? Антикор без согласования работает по принципу - хватай и беги?)))))
Относительно недавно сменился прокурор региона. Прежний может засиделся? Новый может стал раздавать указания антикору налево и направо, от и движняк начался
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 21.08.21 - 17:20
Цитата:
А те уже ничего лучше не придумали как сообщить НГ
Причем с припиской про акима области
(Потирая влажные ручонки)
Цитата:
А ну выводим все на прокуратуру
Они решили поиграть в кардиналов ришилье и помутить немного воду в нашем болоте?))
Mr_negotive:
а те своим, но уже в другом ключе)))))
а те своим, но уже в другом ключе)))))
А те уже ничего лучше не придумали как сообщить НГ
Причем с припиской про акима области
(Потирая влажные ручонки)
Цитата:
Mr_negotive:
Новый может стал раздавать указания антикору налево и направо, от и движняк начался
Новый может стал раздавать указания антикору налево и направо, от и движняк начался
А ну выводим все на прокуратуру
Они решили поиграть в кардиналов ришилье и помутить немного воду в нашем болоте?))
(Уважаемые пользователи)
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- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
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Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 21.08.21 - 17:27
Цитата:
Правильно, надо...
abaika95:
помутить немного воду в нашем болоте?))
помутить немного воду в нашем болоте?))
Правильно, надо...
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 21.08.21 - 17:54
Цитата:
Ну так если речь об уголовном преследовании - без неё, прокуратуры, ну вот вообще никак, с самого момента возбуждения уголовного дела и до самого приговора. А потом ещё и в местах не столь отдалённых она же будет блюдить, чтобы права осуждённых администрацией не сильно злостно нарушались Ну ведь это прописная истина - ни одно серьёзное уголовное дело без благословения прокуратуры на свет не появится, иначе его она тут же свернёт и отправит "в корзину".
Понимаете, это называется прокурорский надзор за следствием и дознанием)))) Вопрос лишь в уровне надзора - все территориальные органы уголовного преследования курируют горрайпрокуратуры, а региональные (СУ ДП области, ДЭР, ДКНБ, антикор) курируют региональные прокуратуры. Да и ни одно дело в суд не попадёт без согласования с прокурором. Так что представить картину, что антикор там что-то в уголовном преследовании самостоятельным стал - это из ряда фантастики.
abaika95:
А ну выводим все на прокуратуру Они решили
А ну выводим все на прокуратуру Они решили
Ну так если речь об уголовном преследовании - без неё, прокуратуры, ну вот вообще никак, с самого момента возбуждения уголовного дела и до самого приговора. А потом ещё и в местах не столь отдалённых она же будет блюдить, чтобы права осуждённых администрацией не сильно злостно нарушались Ну ведь это прописная истина - ни одно серьёзное уголовное дело без благословения прокуратуры на свет не появится, иначе его она тут же свернёт и отправит "в корзину".
Понимаете, это называется прокурорский надзор за следствием и дознанием)))) Вопрос лишь в уровне надзора - все территориальные органы уголовного преследования курируют горрайпрокуратуры, а региональные (СУ ДП области, ДЭР, ДКНБ, антикор) курируют региональные прокуратуры. Да и ни одно дело в суд не попадёт без согласования с прокурором. Так что представить картину, что антикор там что-то в уголовном преследовании самостоятельным стал - это из ряда фантастики.
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