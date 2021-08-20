Отправлено: - 15:10

Mr_negotive:

Я писал про фигурантов - у них тоже друзей-братей выше крыши, с кем-то поделились, те такую новость не смогли скрыть и в массы. Сенсация же

Mr_negotive:

Как прокуратура скажет, за того и антикор, точнее - против того. Вернее, как не скажет, а как она ему укажет. Они же не самостоятельные, а поднадзорные

Цитата:Очень сомневаюсь что у Ахметова есть брат который решил поделится с НГ сенсационной новостью что на брата шьют дело и значит Архимед должен уйти (влажно потирает ручки)Это что за брат такой?)) Мазепа Цитата:Ой да ладно)))Антикор давно уже самостоятельная фигура на политическом полеЕсли есть интерес будут продавливать свои вопросыЕсли интереса нет будут закрывать глаза на всё подрядТак и тут,складывается впечатление что антикор решил разыграть свою карту перед осенней сменой акимовКак говорится по русски подн****ть))И инфу слили специально