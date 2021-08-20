Прогноз на 5 дней
ясно+34°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 20% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42199
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9358
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 21.08.21 - 15:10
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
Я писал про фигурантов - у них тоже друзей-братей выше крыши, с кем-то поделились, те такую новость не смогли скрыть и в массы. Сенсация же

Очень сомневаюсь что у Ахметова есть брат который решил поделится с НГ сенсационной новостью что на брата шьют дело и значит Архимед должен уйти (влажно потирает ручки)
Это что за брат такой?)) Мазепа Цитата:
Mr_negotive:
Как прокуратура скажет, за того и антикор, точнее - против того. Вернее, как не скажет, а как она ему укажет. Они же не самостоятельные, а поднадзорные

Ой да ладно)))
Антикор давно уже самостоятельная фигура на политическом поле
Если есть интерес будут продавливать свои вопросы
Если интереса нет будут закрывать глаза на всё подряд
Так и тут,складывается впечатление что антикор решил разыграть свою карту перед осенней сменой акимов
Как говорится по русски подн****ть))
И инфу слили специально
Профайл
Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
207
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 21.08.21 - 16:24
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень сомневаюсь что у Ахметова есть брат

Да. Но у брата есть жена. Сомневаюсь, что жена брата набрала в рот воды и не рассказала о лютом антикоре, тяжкой ноше чиновников, травли на них, своим подружкам - а те своим, но уже в другом ключе)))))

Цитата:
abaika95:
Антикор давно уже самостоятельная фигура на политическом поле

Да ладно Вам! Как организация, может и да, на политическом поле отдельный игрок, но никак не самостоятельный. А в процессуальном смысле - это точно такой же орган уголовного преследования, как и любой другой. По закону выполняющий указания прокуратуры, о любом своем движении в течение 24 часов уведомляет прокурора, а тот может согласиться с ним или отменить любое решение антикора по любому уголовному делу. Указания прокурора обязательны к исполнению любым органом уголовного преследования. Вы что... Какая самостоятельность в таких вопросах? Абсолютно никакой. А есть еще и следственные суды... Вы думаете что? Антикор без согласования работает по принципу - хватай и беги?)))))

Относительно недавно сменился прокурор региона. Прежний может засиделся? Новый может стал раздавать указания антикору налево и направо, от и движняк начался :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9358
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 21.08.21 - 17:20
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mr_negotive:
а те своим, но уже в другом ключе)))))

А те уже ничего лучше не придумали как сообщить НГ
Причем с припиской про акима области
(Потирая влажные ручонки)
Цитата:
Mr_negotive:
Новый может стал раздавать указания антикору налево и направо, от и движняк начался

А ну выводим все на прокуратуру
Они решили поиграть в кардиналов ришилье и помутить немного воду в нашем болоте?))
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22494
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 21.08.21 - 17:27
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
помутить немного воду в нашем болоте?))

Правильно, надо... :lol: :-o
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS