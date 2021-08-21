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Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 42199
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев поделился своим мнением о «нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка». Ранее Генпрокуратура РК сделала заявление об ответственности за провокации.
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(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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- 31.07.10
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- 22494
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
У них, там в мажелисе, нет проблемм...
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 14:33
Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет.
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:57
Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов которые утверждают что в Казахстане "заставляют извинятся на камеру русских только за то что они русские"?
Это не разжигание? Может объявим Симонян и вечернего м******а и ещё кучу российских политологов не въездными в Казахстан? Просто по фану как они запретили въезд Куату в Россию)))
Не смертельно но показательно будет
А то вроде дружим с Россией но та постояно лезет комментировать и обсуждать наши внутренние вопросы
Давайте уже отвечать зеркально друзьям
Это не разжигание? Может объявим Симонян и вечернего м******а и ещё кучу российских политологов не въездными в Казахстан? Просто по фану как они запретили въезд Куату в Россию)))
Не смертельно но показательно будет
А то вроде дружим с Россией но та постояно лезет комментировать и обсуждать наши внутренние вопросы
Давайте уже отвечать зеркально друзьям
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 142
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 15:49
Цитата:
Вы имели ввиду Тайчибекова?
Смею предположить, что не случится.
Куат это продукт,со всеми вытекающими...
Erden81:
Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет
Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет
Вы имели ввиду Тайчибекова?
Смею предположить, что не случится.
Куат это продукт,со всеми вытекающими...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 1715
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 15:54
Хех..
Зашевелились?
Получили окрик пока что не из первых лиц России и уже как то что то там на какой то вмиг сжалось, на букву О?
То то..
Зашевелились?
Получили окрик пока что не из первых лиц России и уже как то что то там на какой то вмиг сжалось, на букву О?
То то..
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 21
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 16:07
abaika95:
"Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов которые утверждают что в Казахстане "заставляют извинятся на камеру русских только за то что они русские"? Это не разжигание?"
Молодой человек,а в чём неправда этих утверждений? Или это придумано "российскими пропагандонами",как можно подумать с Ваших то слов? Факты существуют и широко освещаются Куатом и его сторонникам и никто ничего не скрывает. Или я не прав? Так почему бы россиянам не озаботиться судьбой русских. В Казахстан едут кандасы из Китая,за них что,то же не надо беспокоиться или это внутреннее дело Китая? Какая то однобокая логика у Вас ,хорошо ещё нет высказываний типа "колонизаторы ,оккупанты " и прочий бред.
"Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов которые утверждают что в Казахстане "заставляют извинятся на камеру русских только за то что они русские"? Это не разжигание?"
Молодой человек,а в чём неправда этих утверждений? Или это придумано "российскими пропагандонами",как можно подумать с Ваших то слов? Факты существуют и широко освещаются Куатом и его сторонникам и никто ничего не скрывает. Или я не прав? Так почему бы россиянам не озаботиться судьбой русских. В Казахстан едут кандасы из Китая,за них что,то же не надо беспокоиться или это внутреннее дело Китая? Какая то однобокая логика у Вас ,хорошо ещё нет высказываний типа "колонизаторы ,оккупанты " и прочий бред.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 216
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 16:24
Цитата:
Уголовное дело на него завели за разжигание межнациональной розни. И ещё назначена проверка всех кого он заставлял извинятся. Думаю ещё пару уголовных дел заведут на него. Попал короче экстремист этот.
Erden81:
Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет.
Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет.
Уголовное дело на него завели за разжигание межнациональной розни. И ещё назначена проверка всех кого он заставлял извинятся. Думаю ещё пару уголовных дел заведут на него. Попал короче экстремист этот.
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 17:15
Цитата:
Я очень на это надеюсь
viktorian85:Думаю ещё пару уголовных дел заведут на него. Попал короче экстремист этот.
Я очень на это надеюсь
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 17:16
Цитата:
Да тут какбы наоборот
Ответочка на истерику из России
И подобрали то для спича человека очень удачно
Какбы намекая)))
Есть ли в России этнический татарин или калмык занимающий должности уровня заМпреда Мажилиса? Цитата:
Тоесть вы подтверждаете слова российских пропагандистов что "в Казахстане русских заставляют извинятся только потомучто они русские"? Цитата:
Тоже не пойму
Почему россиянам в первую очередь не озаботиться судьбой русских в России для начала
111:
Получили окрик пока что не из первых лиц России и уже как то что то там на какой то вмиг сжалось, на букву О?
Получили окрик пока что не из первых лиц России и уже как то что то там на какой то вмиг сжалось, на букву О?
Да тут какбы наоборот
Ответочка на истерику из России
И подобрали то для спича человека очень удачно
Какбы намекая)))
Есть ли в России этнический татарин или калмык занимающий должности уровня заМпреда Мажилиса? Цитата:
Лесовик:
Молодой человек,а в чём неправда этих утверждений? Или это придумано "российскими пропагандонами",как можно подумать с Ваших то слов?
Молодой человек,а в чём неправда этих утверждений? Или это придумано "российскими пропагандонами",как можно подумать с Ваших то слов?
Тоесть вы подтверждаете слова российских пропагандистов что "в Казахстане русских заставляют извинятся только потомучто они русские"? Цитата:
Лесовик:
Так почему бы россиянам не озаботиться судьбой русских
Так почему бы россиянам не озаботиться судьбой русских
Тоже не пойму
Почему россиянам в первую очередь не озаботиться судьбой русских в России для начала
-
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