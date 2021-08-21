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≡ Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42199
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
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Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев поделился своим мнением о «нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка». Ранее Генпрокуратура РК сделала заявление об ответственности за провокации.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22494
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
#1
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У них, там в мажелисе, нет проблемм... :lol: ;-)
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
50
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 14:33
#2
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Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9358
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:57
#3
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Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов которые утверждают что в Казахстане "заставляют извинятся на камеру русских только за то что они русские"?
Это не разжигание? Может объявим Симонян и вечернего м******а и ещё кучу российских политологов не въездными в Казахстан? Просто по фану как они запретили въезд Куату в Россию)))
Не смертельно но показательно будет
А то вроде дружим с Россией но та постояно лезет комментировать и обсуждать наши внутренние вопросы
Давайте уже отвечать зеркально друзьям
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
142
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 15:49
#4
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Цитата:
Erden81:
Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет

Вы имели ввиду Тайчибекова?
Смею предположить, что не случится.
Куат это продукт,со всеми вытекающими... :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1715
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 15:54
#5
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Хех..
Зашевелились?
Получили окрик пока что не из первых лиц России и уже как то что то там на какой то вмиг сжалось, на букву О?
То то..
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
21
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 16:07
#6
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abaika95:
"Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов которые утверждают что в Казахстане "заставляют извинятся на камеру русских только за то что они русские"? Это не разжигание?"
Молодой человек,а в чём неправда этих утверждений? Или это придумано "российскими пропагандонами",как можно подумать с Ваших то слов? Факты существуют и широко освещаются Куатом и его сторонникам и никто ничего не скрывает. Или я не прав? Так почему бы россиянам не озаботиться судьбой русских. В Казахстан едут кандасы из Китая,за них что,то же не надо беспокоиться или это внутреннее дело Китая? Какая то однобокая логика у Вас ,хорошо ещё нет высказываний типа "колонизаторы ,оккупанты " и прочий бред.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
216
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 16:24
#7
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Цитата:
Erden81:
Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет.

Уголовное дело на него завели за разжигание межнациональной розни. И ещё назначена проверка всех кого он заставлял извинятся. Думаю ещё пару уголовных дел заведут на него. Попал короче экстремист этот.
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
50
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 17:15
#8
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Цитата:
viktorian85:Думаю ещё пару уголовных дел заведут на него. Попал короче экстремист этот.

Я очень на это надеюсь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9358
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 17:16
#9
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Цитата:
111:
Получили окрик пока что не из первых лиц России и уже как то что то там на какой то вмиг сжалось, на букву О?

Да тут какбы наоборот
Ответочка на истерику из России
И подобрали то для спича человека очень удачно
Какбы намекая)))
Есть ли в России этнический татарин или калмык занимающий должности уровня заМпреда Мажилиса? Цитата:
Лесовик:
Молодой человек,а в чём неправда этих утверждений? Или это придумано "российскими пропагандонами",как можно подумать с Ваших то слов?

Тоесть вы подтверждаете слова российских пропагандистов что "в Казахстане русских заставляют извинятся только потомучто они русские"? Цитата:
Лесовик:
Так почему бы россиянам не озаботиться судьбой русских

Тоже не пойму
Почему россиянам в первую очередь не озаботиться судьбой русских в России для начала
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