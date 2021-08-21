Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане

Отправлено: - 14:57

Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов которые утверждают что в Казахстане "заставляют извинятся на камеру русских только за то что они русские"?

Это не разжигание? Может объявим Симонян и вечернего м******а и ещё кучу российских политологов не въездными в Казахстан? Просто по фану как они запретили въезд Куату в Россию)))

Не смертельно но показательно будет

А то вроде дружим с Россией но та постояно лезет комментировать и обсуждать наши внутренние вопросы

Давайте уже отвечать зеркально друзьям