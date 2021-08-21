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≡ Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42199
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
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Заместитель председателя мажилиса Павел Казанцев поделился своим мнением о «нагнетаемых в последнее время вопросах межэтнического согласия, вопросах языка». Ранее Генпрокуратура РК сделала заявление об ответственности за провокации.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22493
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 14:24
#1
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У них, там в мажелисе, нет проблемм... :lol: ;-)
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
49
Re: Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен»...
Отправлено: 21.08.21 - 14:33
#2
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Ну тогда будьте последовательны. Посадите и куатку на семь лет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9354
Зампред мажилиса обратился к тем, кто «чрезмерно обеспокоен» межэтнической ситуацией в Казахстане
Отправлено: 21.08.21 - 14:57
#3
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Генпрокуратура РК не хочет дать оценку высказываниям российских пропаганданонов которые утверждают что в Казахстане "заставляют извинятся на камеру русских только за то что они русские"?
Это не разжигание? Может объявим Симонян и вечернего м******а и ещё кучу российских политологов не въездными в Казахстан? Просто по фану как они запретили въезд Куату в Россию)))
Не смертельно но показательно будет
А то вроде дружим с Россией но та постояно лезет комментировать и обсуждать наши внутренние вопросы
Давайте уже отвечать зеркально друзьям
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