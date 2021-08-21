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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 417 из 417«1...415416417
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2061
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 09:33
#6241
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Мда, не думал что паблик "КаэН" станет читать приятнее, чем форум "НГ". В такую выгребную яму все превратилось...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 11:36
#6242
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Цитата:
Victor Yang:
Ко мне почему-то не цепляется.

Это мы, давно - видим... :lol: ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 11:48
#6243
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Цитата:
Victor Yang:
Ко мне почему-то не цепляется

Ну может быть родственную душу нашел?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
20
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 11:51
#6244
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Цитата:
3DO:

Дружеский серпентарий.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 12:50
#6245
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Плохо, что нет функции заблокировать пользователя. Заблокировал бы я балалайку - и пусть оно пишет всякую фигню. И пусть читают всякую фигню, и отвечают милейшему пареньку те, кто хочет :lol: :lol: :lol: Тишина и спокойствие. Умные люди не видят балалаек, кому нравится балалайка - взасос общаются. Идилия :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 12:53
#6246
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Ну а то, что моя аватарка кого-то унижает, цепляет, ну я не знаю.. Мешает.. Ну это их проблемы. А я родился, вырос, жил в СССР. Это моя Родина. Примите как должное.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22493
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:00
#6247
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Цитата:
гражданин СССР:
Это моя Родина. Примите как должное.

И моя Родина - тоже... :lol: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2549
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:03
#6248
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Цитата:
Victor Yang:
Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности.


Наткнулась в сети, ИЩЯ "прокрастинацию":

"Так за тысячелетия выработался русский авральный стиль работы - медленно запрягают, но быстро ездят. А уж в упорности (можно сказать и упрямстве) русские мало кому уступят. Если что в голову западет, то русский человек и про сон, и про еду забывает. Это хорошо показал Лесков в своем "Левше". Китайцам это трудно понять - у них другой менталитет. Что касается русского рабочего процесса, то всё обстоит именно так, как вы описали. Он, как правило, состоит из двух фаз: 1) прокрастинация и 2) штурмовщина. В разной степени выраженности вижу это вокруг себя всю жизнь, и сама точно такая же. Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений, которое приводит к негативным последствиям. Например, вызывает душевные страдания. Многие считают прокрастинацию синонимом лени. Но это два разных состояния.15 янв. 2019 г."
Вы русский,Yang?:-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2549
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:08
#6249
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Немножко "разбавить" флуд:

Уж дышит август за окном,
И календарь тасует масти.
А мы всегда чего-то ждём
То лета, то зимы, то счастья... :-(
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2061
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:11
#6250
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Цитата: "Дружеский серпентарий."
В том-то и дело, что не походит это все на "дружеское". А серпентарий, это да!
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2061
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:12
#6251
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Давно не писал сюда, а сколько надо написать еще комментов, не нарушающих правила, чтобы мои комменты не проходили проверку и публиковались сразу?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:03
#6252
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Цитата:
3DO:
а сколько надо написать еще комментов

Пользователи, отправившие 30 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
20
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:16
#6253
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Цитата:
3DO:

В том-то и дело, что не походит это все на "дружеское". А серпентарий, это да!

С - сарказм.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
20
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:17
#6254
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А есть тут тот, кто КОВИДом переболел?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7537
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:36
#6255
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Цитата:
таноми52:
То лета, то зимы, то счастья...

А чего смайлик то грустный?
:lol:
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