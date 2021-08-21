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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Почти запланированная деградация
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42199
Аркадий ДЕНИСОВ: Почти запланированная деградация
Отправлено: 21.08.21 - 08:09
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Не думаю, что прямо-таки все граждане РК испытали шок от итогов выступления сборной на Олимпиаде в Токио. Да, ждали большего, нас приучили, что без золота команда не возвращалась, хотя 8 бронзовых медалей тоже на дороге не валяются. Но пора открыть глаза.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3985
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Почти запланированная деградация
Отправлено: 21.08.21 - 08:09
#1
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У нас полгода зима и попробуйте найти помещение для зальных видов спорта.
А те которые есть, аренда стоит приличных денег и неподъемная для любителей.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3985
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Почти запланированная деградация
Отправлено: 21.08.21 - 08:12
#2
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Цитата:
Слышал однажды, как представитель отдела спорта «укусил» участников - мол, что-то вас мало собирается. Хотя привлекать людей, даже через руководителей - прямая обязанность именно отдела спорта.

Создавать условия я бы сказал и в первую очередь для массового спорта, уж ладно золото олимпиад потом.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
146
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Почти запланированная деградация
Отправлено: 21.08.21 - 09:39
#3
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По ФК "Тобол" согласен полностью. Пусть гоняют мяч за свой интерес, а не за мой и моих близких. Дармоеды, прикормыши акиматовские. И в отношении диверсии идеологический в школе по физической культуре тоже. Все с малого начинается. Так постепенно, шаг за шагом перемололи всю советскую систему образования, и советскую медицину. Итоги видны всем сегодня. Лечить не могут, а ученики массово пользуются услугами репетиторов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3642
Аркадий ДЕНИСОВ: Почти запланированная деградация
Отправлено: 21.08.21 - 13:20
#4
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[Исправлено: Гога, 21.08.2021 - 10:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Почти запланированная деградация
Отправлено: 21.08.21 - 15:03
#5
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Цитата:
Судя по многочисленному присутствию в экономике области представителей Актобе, Архимед Бегежанович - не бедный человек.

А друг автора аким города Ахметов получается очень бедный по этой логике?))
Цитата:
Вот пусть и заберет свою любимую игрушку в собственность. Народ это оценит, не сомневайтесь.

Блин так и знал что ФК Тобол появился только с приходом в область Архимеда
До этого же не было у области футбольных клубов и стадионов небыло
Так детишки мяч гоняли во дворах
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