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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 09:33
Мда, не думал что паблик "КаэН" станет читать приятнее, чем форум "НГ". В такую выгребную яму все превратилось...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 11:36
Цитата:
Это мы, давно - видим...
Victor Yang:
Ко мне почему-то не цепляется.
Ко мне почему-то не цепляется.
Это мы, давно - видим...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 11:48
Цитата:
Ну может быть родственную душу нашел?
Victor Yang:
Ко мне почему-то не цепляется
Ко мне почему-то не цепляется
Ну может быть родственную душу нашел?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 11:51
Цитата:
Дружеский серпентарий.
3DO:
Дружеский серпентарий.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 12:50
Плохо, что нет функции заблокировать пользователя. Заблокировал бы я балалайку - и пусть оно пишет всякую фигню. И пусть читают всякую фигню, и отвечают милейшему пареньку те, кто хочет Тишина и спокойствие. Умные люди не видят балалаек, кому нравится балалайка - взасос общаются. Идилия
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 12:53
Ну а то, что моя аватарка кого-то унижает, цепляет, ну я не знаю.. Мешает.. Ну это их проблемы. А я родился, вырос, жил в СССР. Это моя Родина. Примите как должное.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:00
Цитата:
И моя Родина - тоже...
гражданин СССР:
Это моя Родина. Примите как должное.
Это моя Родина. Примите как должное.
И моя Родина - тоже...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:03
Цитата:
Наткнулась в сети, ИЩЯ "прокрастинацию":
"Так за тысячелетия выработался русский авральный стиль работы - медленно запрягают, но быстро ездят. А уж в упорности (можно сказать и упрямстве) русские мало кому уступят. Если что в голову западет, то русский человек и про сон, и про еду забывает. Это хорошо показал Лесков в своем "Левше". Китайцам это трудно понять - у них другой менталитет. Что касается русского рабочего процесса, то всё обстоит именно так, как вы описали. Он, как правило, состоит из двух фаз: 1) прокрастинация и 2) штурмовщина. В разной степени выраженности вижу это вокруг себя всю жизнь, и сама точно такая же. Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений, которое приводит к негативным последствиям. Например, вызывает душевные страдания. Многие считают прокрастинацию синонимом лени. Но это два разных состояния.15 янв. 2019 г."
Вы русский,Yang?
Victor Yang:
Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности.
Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности.
Наткнулась в сети, ИЩЯ "прокрастинацию":
"Так за тысячелетия выработался русский авральный стиль работы - медленно запрягают, но быстро ездят. А уж в упорности (можно сказать и упрямстве) русские мало кому уступят. Если что в голову западет, то русский человек и про сон, и про еду забывает. Это хорошо показал Лесков в своем "Левше". Китайцам это трудно понять - у них другой менталитет. Что касается русского рабочего процесса, то всё обстоит именно так, как вы описали. Он, как правило, состоит из двух фаз: 1) прокрастинация и 2) штурмовщина. В разной степени выраженности вижу это вокруг себя всю жизнь, и сама точно такая же. Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений, которое приводит к негативным последствиям. Например, вызывает душевные страдания. Многие считают прокрастинацию синонимом лени. Но это два разных состояния.15 янв. 2019 г."
Вы русский,Yang?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:08
Немножко "разбавить" флуд:
Уж дышит август за окном,
И календарь тасует масти.
А мы всегда чего-то ждём
То лета, то зимы, то счастья...
Уж дышит август за окном,
И календарь тасует масти.
А мы всегда чего-то ждём
То лета, то зимы, то счастья...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:11
Цитата: "Дружеский серпентарий."
В том-то и дело, что не походит это все на "дружеское". А серпентарий, это да!
В том-то и дело, что не походит это все на "дружеское". А серпентарий, это да!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 13:12
Давно не писал сюда, а сколько надо написать еще комментов, не нарушающих правила, чтобы мои комменты не проходили проверку и публиковались сразу?
Т
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:03
Цитата:
Пользователи, отправившие 30 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.
3DO:
а сколько надо написать еще комментов
а сколько надо написать еще комментов
Пользователи, отправившие 30 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:16
Цитата:
В том-то и дело, что не походит это все на "дружеское". А серпентарий, это да!
С - сарказм.
3DO:
В том-то и дело, что не походит это все на "дружеское". А серпентарий, это да!
С - сарказм.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:17
А есть тут тот, кто КОВИДом переболел?
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 14:36
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