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Victor Yang:

Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности.

Цитата:Наткнулась в сети, ИЩЯ "прокрастинацию":"Так за тысячелетия выработался русский авральный стиль работы - медленно запрягают, но быстро ездят. А уж в упорности (можно сказать и упрямстве) русские мало кому уступят. Если что в голову западет, то русский человек и про сон, и про еду забывает. Это хорошо показал Лесков в своем "Левше". Китайцам это трудно понять - у них другой менталитет. Что касается русского рабочего процесса, то всё обстоит именно так, как вы описали. Он, как правило, состоит из двух фаз: 1) прокрастинация и 2) штурмовщина. В разной степени выраженности вижу это вокруг себя всю жизнь, и сама точно такая же. Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений, которое приводит к негативным последствиям. Например, вызывает душевные страдания. Многие считают прокрастинацию синонимом лени. Но это два разных состояния.15 янв. 2019 г."Вы русский,Yang?