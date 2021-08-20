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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:15
Цитата:
Ну блин, как кролик И двух лет не прошло, а он уже защитил.
А я так надеялся, что ещё всё впереди?!
abaika95:
Уже давно защитил
Уже давно защитил
Ну блин, как кролик И двух лет не прошло, а он уже защитил.
А я так надеялся, что ещё всё впереди?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:15
Цитата:
Вербовка кого-то куда-то? Я поверю))
abaika95:
Люди не поймут А скажешь не поверят Так что зачем говорить
Люди не поймут А скажешь не поверят Так что зачем говорить
Вербовка кого-то куда-то? Я поверю))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:19
Цитата:
Поэтому никто и впрягаться за него особо не станет.
Victor Yang:
его интеллект не дотягивает до такой игры.
его интеллект не дотягивает до такой игры.
Поэтому никто и впрягаться за него особо не станет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:40
Цитата:
Единомышленники - станут. А вот кукловодам нужен всего лишь повод.
maxsaf:
Поэтому никто и впрягаться за него особо не станет
Поэтому никто и впрягаться за него особо не станет
Единомышленники - станут. А вот кукловодам нужен всего лишь повод.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22489
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:42
Цитата:
Докторскую, заканчиваешь,
писать?...
[Исправлено: drakon, 20.08.2021 - 22:43]
abaika95:
А скажешь не поверят
А скажешь не поверят
Докторскую, заканчиваешь,
писать?...
[Исправлено: drakon, 20.08.2021 - 22:43]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:45
Цитата:
Их там три с половиной человека, они как-то в парке встречались. Там присматривающих за ними больше наверное было))
Victor Yang:
Единомышленники - станут.
Единомышленники - станут.
Их там три с половиной человека, они как-то в парке встречались. Там присматривающих за ними больше наверное было))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 23:13
Цитата:
Прямо PhD?
abaika95:
Уже давно защитил
Уже давно защитил
Прямо PhD?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 23:51
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 23:58
Цитата:
После докторской можно ещё и на сырокопчёную или варёную перейти.
Вот субъект логике вообще не поддающийся на форуме появился, вот это проблема.
drakon:
Докторскую, заканчиваешь,
Докторскую, заканчиваешь,
После докторской можно ещё и на сырокопчёную или варёную перейти.
Вот субъект логике вообще не поддающийся на форуме появился, вот это проблема.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2547
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:01
Цитата:
Улыбнуло!
Вообще-то,слабо верится, чтобы Yang, и прокрастинатор!
Козлов я:
Victor Yang: Насколько я прокрастинатор,
Victor Yang: Насколько я прокрастинатор,
Улыбнуло!
Вообще-то,слабо верится, чтобы Yang, и прокрастинатор!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:12
Цитата:
Почему? Разве не замечаете сколько я рабочего времени на форуме провожу? Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности. Тяну-тяну работу, отвлекаясь, в том числе и на форум НГ, а потом, когда уже некуда откладывать - всё делаю. Но это, конечно, оправдание. Но хотелось чтобы было правдой.
таноми52:
Вообще-то,слабо верится, чтобы Yang, и прокрастинатор!
Вообще-то,слабо верится, чтобы Yang, и прокрастинатор!
Почему? Разве не замечаете сколько я рабочего времени на форуме провожу? Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности. Тяну-тяну работу, отвлекаясь, в том числе и на форум НГ, а потом, когда уже некуда откладывать - всё делаю. Но это, конечно, оправдание. Но хотелось чтобы было правдой.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:38
Цитата:
Я тебя буду Нудным звать.
maxsaf:
Я тебя буду Нудным звать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:42
Давайте лучше о погоде. Вот у нас жарища, +38-40 днём, ночью +25-28. Вода в Волге +24. Дождь уже не помню когда в последний раз был.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 07:07
Цитата:
Ну куда деваться! Загнобили милейшего паренька)) Вроде бы это он ко всем цепляется
Victor Yang:
Абайка ото всех отбивается - на него все накинулись
Абайка ото всех отбивается - на него все накинулись
Ну куда деваться! Загнобили милейшего паренька)) Вроде бы это он ко всем цепляется
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 09:23
Цитата:
Ко мне почему-то не цепляется. Может, потому что я не реагирую на то что уже было 100500 раз написано?
гражданин СССР:
Вроде бы это он ко всем цепляется
Вроде бы это он ко всем цепляется
Ко мне почему-то не цепляется. Может, потому что я не реагирую на то что уже было 100500 раз написано?
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