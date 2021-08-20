Отправлено: - 00:12

таноми52:

Вообще-то,слабо верится, чтобы Yang, и прокрастинатор!

Цитата:Почему? Разве не замечаете сколько я рабочего времени на форуме провожу? Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности. Тяну-тяну работу, отвлекаясь, в том числе и на форум НГ, а потом, когда уже некуда откладывать - всё делаю. Но это, конечно, оправдание. Но хотелось чтобы было правдой.