Mr_negotive: А разглашать данные следствия с согласия прокурора - абсолютно законно. С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной. В интересах реализации определённых оперативных мероприятий.
Тоесть возбудить толпу ?Цитата:
Mr_negotive: А могло быть и по-другому, например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. Что знают двое... Как там дальше? Следственные мероприятия могли видеть и на рабочих местах, не думаете ли Вы что там следователь бегает за всеми и отбирает ото всех расписки, чтобы никто ничего никому не говорил, иначе атата будет?
Согласен Тогда получается родственник следователя Пишет в НГ что на таких то, на таких возбуждено дело И за аким области должен уйти (потирает влажные ручки)) Просто у меня теория тут Что перед осенней сменой акимов Начнется инфо травля и вбросы от различных групп влияния Ну кому выгодно чтобы либо ушел аким как-то не так,либо надо продвинуть своего Вообщем пока все сходится)) И будет интересно посмотреть Антикор за кого тут?
"29 декабря 2020 года на основании утвержденного и.о. руководителя Отдела ЖКХ Помаз В.И. акта выполненных работ No21 от 28.12.2020 года, в адрес ТОО «ЕвроЛидер» произведено незаконное перечисление бюджетных денежных средств на сумму 53 977 105 тенге. Тем самым, преступными действиями исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай» Помаз В.И. государству причинен ущерб в размере 53 977 105 тенге".
maxsaf: Ах как бы я хотел увидеть отчет про себя)) надеюсь, там только хорошее
Макс не хотел говорить Но полковник сказал надо сказать правду человеку Не льстите себе)) Шурка-свинопас прав Нет на вас никакой папки Все ваши данные в открытых источниках есть)) Мы не ведём на вас дело На маму только вы сильно похожи Точно знаю................
Сам факт возбуждения уголовного дела, начало реализации следственных мероприятий - уже тайна следствия что ли? Данные негласных следственных действий и оперативных мероприятий никто ведь не разглашает. О конкретных обстоятельствах, которые расследуют, также никто ведь и не говорит. Да и тайна следствия вещь такая необязательная, если она нужна следствию - она есть, если она не нужна прокурору - ее нет)))))
abaika95: Тогда получается родственник следователя
Почему родственник именно следователя? Следователь - не фигурант уголовного дела. Я писал про фигурантов - у них тоже друзей-братей выше крыши, с кем-то поделились, те такую новость не смогли скрыть и в массы. Сенсация же)))) Разумеется, подписок никто в таких случаях не давал, и разглашения никакого нет. Не субъекты.
Цитата:
abaika95: Антикор за кого тут?
Как прокуратура скажет, за того и антикор, точнее - против того. Вернее, как не скажет, а как она ему укажет. Они же не самостоятельные, а поднадзорные. Что произойдет смена акимов - вполне возможно, прокурора региона то уже до этого сменили, и началось.
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