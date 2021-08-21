Отправлено: - 08:12

Слышал однажды, как представитель отдела спорта «укусил» участников - мол, что-то вас мало собирается. Хотя привлекать людей, даже через руководителей - прямая обязанность именно отдела спорта.

Цитата:Создавать условия я бы сказал и в первую очередь для массового спорта, уж ладно золото олимпиад потом.