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≡ "Процесс затянулся" - аким Костанайской области раскритиковал ремонт трассы Рудный-Денисовка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42198
"Процесс затянулся" - аким Костанайской области раскритиковал ремонт трассы Рудный-Денисовка
Отправлено: 20.08.21 - 18:45
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Ремонт дороги Рудный-Денисовка будут обсуждать на встрече с руководством АО "НК"Казавтожол". Об этом сообщил Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 20 августа, выступая на сессии областного маслихата.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22489
Re: "Процесс затянулся" - аким Костанайской области...
Отправлено: 20.08.21 - 18:45
#1
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А аким г. КОстанай, присутствовал,на
сессии областного масдихата?... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22489
Re: "Процесс затянулся" - аким Костанайской области...
Отправлено: 20.08.21 - 19:12
#2
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Процесс - затянулся.
Антикоры, вам для-
раздумьяю Проверьте... 8-) :-o
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3985
Re: "Процесс затянулся" - аким Костанайской области...
Отправлено: 21.08.21 - 08:01
#3
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Что то не припомню когда уважаемый аким негодовал по качественному наполнению тех циферов, которые так патетично звенят в отчетах.

Главная цель пропустить деньги через область?

Как говорил мудрый человек "У денег глаз нет, их можно хоть между ягодиц засунуть"
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