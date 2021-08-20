Re: "Процесс затянулся" - аким Костанайской области...

Отправлено: - 08:01

Что то не припомню когда уважаемый аким негодовал по качественному наполнению тех циферов, которые так патетично звенят в отчетах.



Главная цель пропустить деньги через область?



Как говорил мудрый человек "У денег глаз нет, их можно хоть между ягодиц засунуть"