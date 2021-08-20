Прогноз на 5 дней
ясно+22°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42198
"Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании
Отправлено: 20.08.21 - 21:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще днем корреспондент "НГ" позвонила на мобильный телефон Касимова, но он не ответил. Поэтому в 14.36 написала ему на WhatsApp с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пришел в 19.26.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22489
Re: "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная...
Отправлено: 20.08.21 - 21:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно болеют Мусин с Касимовым... :lol: :-o
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4799
Re: "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная...
Отправлено: 20.08.21 - 21:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня пятьсот раз вызывали, то в полицию, то госдоходы. Всё норовили что-то предъявить, но никогда не прятался, наоборот хотел скорей решить проблему и жить спокойно
Профайл Посетить вебсайт
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14276
Re: "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная...
Отправлено: 20.08.21 - 22:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наурзбай Мусин тоже находится на больничном

Если бы не это "совпадение" - я бы даже поверил что они не в курсе.
А вообще - что за карма над должностью руководителя ЖКХ? Или это законы такие? Подписал акт - всё - на скамье уже! А до подписания никаких других согласовательных процедур не проводится? Или туда попадают такие что даже не в курсе о своих предшественниках?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1714
"Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании
Отправлено: 20.08.21 - 22:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Узун кулаку безо всяких новостей и сотовых, уже каждая собака знает, за что, сколько надо дать, и кто с двумя чемоданами пойдет " отмечаться" так сказать, по методу одного из предшественников, чтобы сохранить хоть какой то бизнес..
А то что кто то не в курсе..
Ну омериканцы были не в курсе, что зря нападали 20 лет на Афган, но они то тупые, а этот то что?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11745
"Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании
Отправлено: 20.08.21 - 22:24
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
уже каждая собака знает

А в Германии наверно уже каждый, кто что-то знает, проявил бы гражданскую позицию. Мож поэтому у них там порядок
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1714
"Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании
Отправлено: 20.08.21 - 23:02
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Германии наверно уже каждый, кто что-то знает, проявил бы гражданскую позицию. Мож

Тебе нравятся доносы и стукачества?
По моему мы, наши предки, проходили это в году 37м..
Прижилось?
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3985
Re: "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная...
Отправлено: 21.08.21 - 07:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тебе нравятся доносы и стукачества?

Вы едите котлеты с мухами?
Не думаю.

Следуя Вашей логике выходит "стучать" или быть "терпилой"?
Воруют и у Вас в том числе.
Или может еще вариант? Отнять награбленное самому?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS