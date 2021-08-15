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[Исправлено: Серый волк, 19.08.2021 - 19:56]

Просто вы не с того конца эту кобылу тащите!Всё дело в том, что только абсолютно клинические дуралеи дуралеивичи могли пристроить к ВРЕМЕННОМУ зданию Медучилища, которое было наспех расположено в общажном корпусе 1968-1969 гг.Тогда напомним нужно было срочно решить вопрос среднего медперсонала, для вдруг в три раза выросшего населения в ту эпоху.Этот вопрос решили самым быстрым способом.Без бюрократических согласований, проектов, и прочих гадостей дали кадры на год быстрее!!!Просто построили типовую общагу, по существующему проекту.И вместе с жилыми комнатами разместили классы! Всё! Дело сделано! Возвели буквально за три месяца!!!Если бы они знали в руки каких подонков и деградантов, убивающих свою страну это их быстрое решение попадёт!Амбулатории села, больницы районов, городов получили нужный продукт - обученный средний медперсонал без задержки!Но при этом не стали застраивать двор Медучилища.Жилой дом в 9 этажей на Гоголя и халупа консультации появились там при подонке Демиденко, лишив двора и спортгородка студентов.Даже клиническим идиотам клиники города Затобыловка и ишакам в кошаре наверное приходило в голову, что нужно не Общежитие пристраивать к общежитию, а строить отдельно полноценный кластер Медицинского студенческого кампуса.Представляете какого нижеплинтусного уровня дичайшие дикари это делали?????В итоге студены ВЫНУЖДЕНЫ учиться в мало подходящем для этого старом временном общежитском здании полувековой давности у шумной улицы.Без территории, БЕЗ НОРМАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОМНАТАХ ОБЩАГИ УЧИТЬСЯ, без спортплощадок, без столовой, с безумнейшим новым общежитием, возведенным идиотами, которое сожрало двор у горожан.Список идиотов, подписывающих это решение, должен на входе в каждый подъезд висеть красным шрифтом над доской объявлений!А пускать их управлять городом можно только очень специфическим.Городом где нет ни одной трубы и ни одной улицы.