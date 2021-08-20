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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 416 из 416«1...414415416
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:15
#6226
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Цитата:
abaika95:
Уже давно защитил

Ну блин, как кролик :lol: И двух лет не прошло, а он уже защитил.
А я так надеялся, что ещё всё впереди?! ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:15
#6227
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Цитата:
abaika95:
Люди не поймут А скажешь не поверят Так что зачем говорить

Вербовка кого-то куда-то? Я поверю))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:19
#6228
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Цитата:
Victor Yang:
его интеллект не дотягивает до такой игры.

Поэтому никто и впрягаться за него особо не станет.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:40
#6229
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Цитата:
maxsaf:
Поэтому никто и впрягаться за него особо не станет

Единомышленники - станут. А вот кукловодам нужен всего лишь повод.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22489
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:42
#6230
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Цитата:
abaika95:
А скажешь не поверят

Докторскую, заканчиваешь,
писать?... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 20.08.2021 - 22:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 22:45
#6231
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Цитата:
Victor Yang:
Единомышленники - станут.

Их там три с половиной человека, они как-то в парке встречались. Там присматривающих за ними больше наверное было))
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 23:13
#6232
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Цитата:
abaika95:
Уже давно защитил

Прямо PhD?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 23:51
#6233
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Цитата:
Victor Yang:
Насколько я прокрастинатор,


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 23:58
#6234
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Цитата:
drakon:
Докторскую, заканчиваешь,

После докторской можно ещё и на сырокопчёную или варёную перейти.
Вот субъект логике вообще не поддающийся на форуме появился, вот это проблема.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2547
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:01
#6235
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Цитата:
Козлов я:
Victor Yang: Насколько я прокрастинатор,


Улыбнуло! :-)
Вообще-то,слабо верится, чтобы Yang, и прокрастинатор!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:12
#6236
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Цитата:
таноми52:
Вообще-то,слабо верится, чтобы Yang, и прокрастинатор!

Почему? Разве не замечаете сколько я рабочего времени на форуме провожу? Но недавно я нашёл себе оправдание - у меня рывковый тип производительности. Тяну-тяну работу, отвлекаясь, в том числе и на форум НГ, а потом, когда уже некуда откладывать - всё делаю. Но это, конечно, оправдание. Но хотелось чтобы было правдой.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
17
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:38
#6237
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Цитата:
maxsaf:

Я тебя буду Нудным звать.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
17
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 00:42
#6238
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Давайте лучше о погоде. Вот у нас жарища, +38-40 днём, ночью +25-28. Вода в Волге +24. Дождь уже не помню когда в последний раз был.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 07:07
#6239
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Цитата:
Victor Yang:
Абайка ото всех отбивается - на него все накинулись

Ну куда деваться! Загнобили милейшего паренька)) Вроде бы это он ко всем цепляется
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14276
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.08.21 - 09:23
#6240
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Цитата:
гражданин СССР:
Вроде бы это он ко всем цепляется

Ко мне почему-то не цепляется. Может, потому что я не реагирую на то что уже было 100500 раз написано?
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