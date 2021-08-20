"Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании

Отправлено: - 22:14

По Узун кулаку безо всяких новостей и сотовых, уже каждая собака знает, за что, сколько надо дать, и кто с двумя чемоданами пойдет " отмечаться" так сказать, по методу одного из предшественников, чтобы сохранить хоть какой то бизнес..

А то что кто то не в курсе..

Ну омериканцы были не в курсе, что зря нападали 20 лет на Афган, но они то тупые, а этот то что?