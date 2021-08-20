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≡ Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42195
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
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Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7533
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:43
#15
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Цитата:
Mr_negotive:
С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной.

Особенно если
Цитата:
Mr_negotive:
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

И это в чьих то из "этих" выше названных - интересах. 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7533
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:46
#16
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А что с тайной следствия - тоже похерили? :-x
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22487
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:47
#17
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Цитата:
elektron:
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

И ещё у них есть - враги, недоброжелателтъи... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9349
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 20:19
#18
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Цитата:
Mr_negotive:
А разглашать данные следствия с согласия прокурора - абсолютно законно. С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной. В интересах реализации определённых оперативных мероприятий.

Тоесть возбудить толпу ?Цитата:
Mr_negotive:
А могло быть и по-другому, например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. Что знают двое... Как там дальше? Следственные мероприятия могли видеть и на рабочих местах, не думаете ли Вы что там следователь бегает за всеми и отбирает ото всех расписки, чтобы никто ничего никому не говорил, иначе атата будет?

Согласен
Тогда получается родственник следователя
Пишет в НГ что на таких то, на таких возбуждено дело
И за аким области должен уйти (потирает влажные ручки))
Просто у меня теория тут
Что перед осенней сменой акимов
Начнется инфо травля и вбросы от различных групп влияния
Ну кому выгодно чтобы либо ушел аким как-то не так,либо надо продвинуть своего
Вообщем пока все сходится))
И будет интересно посмотреть
Антикор за кого тут?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9349
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 20:23
#19
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Цитата:
elektron:
А что с тайной следствия - тоже похерили?

Когда надо возбудить толпу уже не до таких проблем)))
Инфовброс вкинут
А дальше думайте сами
Теперь вопрос
Кто?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7533
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 20:41
#20
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Цитата:
NG.kz:
Второе «большое акиматовское дело»

:lol: :lol: :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
392
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 21:26
#21
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Цитата:
"29 декабря 2020 года на основании утвержденного и.о. руководителя Отдела ЖКХ Помаз В.И. акта выполненных работ No21 от 28.12.2020 года, в адрес ТОО «ЕвроЛидер» произведено незаконное перечисление бюджетных денежных средств на сумму 53 977 105 тенге. Тем самым, преступными действиями исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай» Помаз В.И. государству причинен ущерб в размере 53 977 105 тенге".



Источник:


И за каких-то паршивых..…53 977 105 тенге... 3 лет 6 месяцев ограничения свободы Василию Ивановичу??? Совсем озверели.. ! Свободу передвижения Василию Ивановичу...Деточкину!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11737
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 21:35
#22
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Цитата:
abaika95: А осведомителя нельзя?


Цитата:
drakon:
Низзя, абайка, низзя...


Так вот почему Абайку не трогают )))

[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 21:37]
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