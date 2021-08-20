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≡ "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42195
"Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная прокомментировал информацию о досудебном расследовании
Отправлено: 20.08.21 - 21:01
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Еще днем корреспондент "НГ" позвонила на мобильный телефон Касимова, но он не ответил. Поэтому в 14.36 написала ему на WhatsApp с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пришел в 19.26.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22487
Re: "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная...
Отправлено: 20.08.21 - 21:01
#1
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Сильно болеют Мусин с Касимовым... :lol: :-o
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4799
Re: "Я не в курсе" - Заместитель акима Костаная...
Отправлено: 20.08.21 - 21:20
#2
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Меня пятьсот раз вызывали, то в полицию, то госдоходы. Всё норовили что-то предъявить, но никогда не прятался, наоборот хотел скорей решить проблему и жить спокойно
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