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≡ Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42195
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 19.08.21 - 15:15
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По словам министра образования, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9349
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 16:03
#30
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«Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших. Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».
Л.Толстой повесть Хаджи-Мурат 1912 г.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2225
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 16:07
#31
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Цитата:
abaika95:
Жить в 21 веке по изречениям Абая которые он писал 100 лет назад

Отрывок из Третьего слова великого Абая. Написано более 100 лет назад, а ничего по сути не поменялось...
//Над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам, проводятся унизительные дознания, загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустить его к выборам на высокие должности. Если гонимому ради своего спасения приходится обращаться за помощью к тем же негодяям, он поступается своей честью, если не идет к ним на поклон — значит быть ему несправедливо судимому, терпеть лишения и невзгоды, не находя в жизни достойного места и дела. Достигнув власти хитростью и обманом, волостные не замечают тихих и скромных, а стараются наладить отношения с людьми, подобными себе — увертливыми и ухватистыми, рассчитывая на их поддержку а пуще всего опасаясь их вражды.//
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9349
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 16:14
#32
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«Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или других общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лгунов, пустосвятов и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких основ не знаем, и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, лжем и пустословим сами по себе, без всяких основ».Цитата:
юля елиссева:
Написано более 100 лет назад, а ничего по сути не поменялось
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1711
Re: Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний -...
Отправлено: 20.08.21 - 17:11
#33
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Это никому из плохо учившихся не мешает получать должностя, всякие портфели, становится акимами и тд..
Главное не учеба, главное ценник, который ты должен заплатить..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2546
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 20:27
#34
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Цитата:
abaika95:
Л.Толстой повесть Хаджи-Мурат 1912 г.


Вот она сила художественного слова, да ещё исходящего от гения!
А вот архивные факты:
"Убийства и истязания одиночных русских продолжались...Положение русских жителей усугублялось отсутствием в регионе русского мужского населения, мобилизованного на фронт. Первоначально киргизы уничтожали только сопротивлявшихся, однако вскоре стали уничтожать русских вообще...Моральных ограничений не существовало. Целую книгу можно написать о зверствах киргиз. Времена Батыя, пожалуй, уступят... Достаточно того, что на дороге попадались трупики 10ти летних изнасилованных девочек с вытянутыми и вырезанными внутренностями. Детей разбивали о камни, разрывали, насаживали на пики и вертели. Более взрослых клали в ряды и топтали лошадьми. Если вообще страшна смерть, то подобная смерть еще страшнее. Жутко становилось при виде всего этого" (Архив. РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2767. Л. 53-53 об.)
Думаешь, чеченцы были гуманнее каргизов?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11737
Между регионами Казахстана есть разрыв в качестве знаний - министр
Отправлено: 20.08.21 - 20:54
#35
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Цитата:
таноми52:
"Согласно собранным анкетным данным PISA-2015 участники, обучающиеся на казахском, но разговаривающие дома с родными на русском языке, и обучающиеся на русском, но дома, разговаривающие на казахском языке, более успешнее своих сверстников, использующих казахский язык и в школе и дома"

Я что-то пропустил? Где в отчете те, кто и обучается на русском, и дома разговаривает на русском? Че за дискриминация? Или таких уже не осталось в КЗ? :-o
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