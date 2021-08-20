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Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42195
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7533
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:43
Цитата:
Особенно если
Цитата:
И это в чьих то из "этих" выше названных - интересах.
Mr_negotive:
С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной.
С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной.
Особенно если
Цитата:
Mr_negotive:
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.
И это в чьих то из "этих" выше названных - интересах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7533
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:46
А что с тайной следствия - тоже похерили?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22487
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:47
Цитата:
И ещё у них есть - враги, недоброжелателтъи...
elektron:
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.
И ещё у них есть - враги, недоброжелателтъи...
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 20:19
Цитата:
Тоесть возбудить толпу ?Цитата:
Согласен
Тогда получается родственник следователя
Пишет в НГ что на таких то, на таких возбуждено дело
И за аким области должен уйти (потирает влажные ручки))
Просто у меня теория тут
Что перед осенней сменой акимов
Начнется инфо травля и вбросы от различных групп влияния
Ну кому выгодно чтобы либо ушел аким как-то не так,либо надо продвинуть своего
Вообщем пока все сходится))
И будет интересно посмотреть
Антикор за кого тут?
Mr_negotive:
А разглашать данные следствия с согласия прокурора - абсолютно законно. С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной. В интересах реализации определённых оперативных мероприятий.
А разглашать данные следствия с согласия прокурора - абсолютно законно. С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной. В интересах реализации определённых оперативных мероприятий.
Тоесть возбудить толпу ?Цитата:
Mr_negotive:
А могло быть и по-другому, например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. Что знают двое... Как там дальше? Следственные мероприятия могли видеть и на рабочих местах, не думаете ли Вы что там следователь бегает за всеми и отбирает ото всех расписки, чтобы никто ничего никому не говорил, иначе атата будет?
А могло быть и по-другому, например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. Что знают двое... Как там дальше? Следственные мероприятия могли видеть и на рабочих местах, не думаете ли Вы что там следователь бегает за всеми и отбирает ото всех расписки, чтобы никто ничего никому не говорил, иначе атата будет?
Согласен
Тогда получается родственник следователя
Пишет в НГ что на таких то, на таких возбуждено дело
И за аким области должен уйти (потирает влажные ручки))
Просто у меня теория тут
Что перед осенней сменой акимов
Начнется инфо травля и вбросы от различных групп влияния
Ну кому выгодно чтобы либо ушел аким как-то не так,либо надо продвинуть своего
Вообщем пока все сходится))
И будет интересно посмотреть
Антикор за кого тут?
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 20:23
Цитата:
Когда надо возбудить толпу уже не до таких проблем)))
Инфовброс вкинут
А дальше думайте сами
Теперь вопрос
Кто?
elektron:
А что с тайной следствия - тоже похерили?
А что с тайной следствия - тоже похерили?
Когда надо возбудить толпу уже не до таких проблем)))
Инфовброс вкинут
А дальше думайте сами
Теперь вопрос
Кто?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7533
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 20:41
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 392
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 21:26
Цитата:
И за каких-то паршивых..…53 977 105 тенге... 3 лет 6 месяцев ограничения свободы Василию Ивановичу??? Совсем озверели.. ! Свободу передвижения Василию Ивановичу...Деточкину!
"29 декабря 2020 года на основании утвержденного и.о. руководителя Отдела ЖКХ Помаз В.И. акта выполненных работ No21 от 28.12.2020 года, в адрес ТОО «ЕвроЛидер» произведено незаконное перечисление бюджетных денежных средств на сумму 53 977 105 тенге. Тем самым, преступными действиями исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай» Помаз В.И. государству причинен ущерб в размере 53 977 105 тенге".
Источник:
Источник:
И за каких-то паршивых..…53 977 105 тенге... 3 лет 6 месяцев ограничения свободы Василию Ивановичу??? Совсем озверели.. ! Свободу передвижения Василию Ивановичу...Деточкину!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11737
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 21:35
Цитата:
Цитата:
Так вот почему Абайку не трогают )))
[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 21:37]
abaika95: А осведомителя нельзя?
Цитата:
drakon:
Низзя, абайка, низзя...
Низзя, абайка, низзя...
Так вот почему Абайку не трогают )))
[Исправлено: maxsaf, 20.08.2021 - 21:37]
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