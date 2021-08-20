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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:28
На небе только и разговоров,что обо мне и о закате "Достучаться до небес"
[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 19:29]
[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 19:29]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:30
Цитата:
И причем ты только его сегодня и разводишь тут)
Ты понимаешь болезный что над тобой уже все потешаются открыто?
гражданин СССР:
Да живу я тут. И не надо мне срача
Да живу я тут. И не надо мне срача
И причем ты только его сегодня и разводишь тут)
Ты понимаешь болезный что над тобой уже все потешаются открыто?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:30
Говорю же.. Дурачок)) Какое самомнение)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:31
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:32
Ребята казахи! Ну хоть вы это существо приструните! Позорит же нацию......
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:33
Цитата:
Завтра в новостях: в Казахстане русских насильно заставляют читать ср.ч во флуде НГ. Если вы не с калькулятора в интернет выходите, то по идее в правом верхнем углу у вас должен быть крестик. Рассказать как им пользоваться?
гражданин СССР:
Да живу я тут. И не надо мне срача
Да живу я тут. И не надо мне срача
Завтра в новостях: в Казахстане русских насильно заставляют читать ср.ч во флуде НГ. Если вы не с калькулятора в интернет выходите, то по идее в правом верхнем углу у вас должен быть крестик. Рассказать как им пользоваться?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:35
Ну что тут можно сказать))) Все всё видят
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:39
Ну уже не знает что придумать от обиды
И оскорблял,и провоцировал
И к модераторам обращался
И поддержки искал у форумчан
Нашел одного такого же как он сам
Да и тот его кинул
Сейчас решил уже к нации обратится
Дальше что?
Бога попросит?))
Но с форума не уйдет пока его не уйдут насильно
И игнорить не Перестанет
Мама же сказала что он.....особенный)))
И оскорблял,и провоцировал
И к модераторам обращался
И поддержки искал у форумчан
Нашел одного такого же как он сам
Да и тот его кинул
Сейчас решил уже к нации обратится
Дальше что?
Бога попросит?))
Но с форума не уйдет пока его не уйдут насильно
И игнорить не Перестанет
Мама же сказала что он.....особенный)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:40
Ох какая у нас тут модерация поперла... Удаляем посты только в путь))) Не всем можно правду говорить)) Позорники. Ну давайте, удаляйте)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:43
И клоун форумный тут как тут- поддержка штанов)) Ты за всех-то не говори)) Балалайка ты и есть)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:43
Цитата:
Да вы своим ником больше народу провоцируете, чем я своими подколами ходите тут якобы успокаиваете форумчан с красной тряпкой в руках.)) Поменяйте ник на "Я_LOVE_KZ" для начала, и может быть я поверю, что вам там ср.ч не нужен
гражданин СССР:
Ну что тут можно сказать))) Все всё видят
Ну что тут можно сказать))) Все всё видят
Да вы своим ником больше народу провоцируете, чем я своими подколами ходите тут якобы успокаиваете форумчан с красной тряпкой в руках.)) Поменяйте ник на "Я_LOVE_KZ" для начала, и может быть я поверю, что вам там ср.ч не нужен
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:46
У меня дежавю
Наш не земляк вроде также закончил свой путь тут
Вот слово в слово
Нагородил чуши
Со всеми переругался
А виноват я?
Это как в России во всем виноваты евреи и США
Так и тут
Если очередной болезный решил высказаться против модерации надо сначала на меня прыгнуть
В итоге будет ему казаться что его удалили из за меня а не за его хамства и гнилого базара
Чудны дела твои....))))
Наш не земляк вроде также закончил свой путь тут
Вот слово в слово
Нагородил чуши
Со всеми переругался
А виноват я?
Это как в России во всем виноваты евреи и США
Так и тут
Если очередной болезный решил высказаться против модерации надо сначала на меня прыгнуть
В итоге будет ему казаться что его удалили из за меня а не за его хамства и гнилого базара
Чудны дела твои....))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:53
Цитата:
А я родился и жил в СССР. И не стыжусь этого. А кого это коробит - его проблемы.
maxsaf:
Да вы своим ником
Да вы своим ником
А я родился и жил в СССР. И не стыжусь этого. А кого это коробит - его проблемы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:56
Цитата:
Это кого же я провоцирую, кроме балалайки? Или Вам тоже поперек дороги встал? Ну извините. Не Канадец я, и Родину не продавал)))
maxsaf:
больше народу провоцируете
больше народу провоцируете
Это кого же я провоцирую, кроме балалайки? Или Вам тоже поперек дороги встал? Ну извините. Не Канадец я, и Родину не продавал)))
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