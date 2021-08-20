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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:28
#6196
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На небе только и разговоров,что обо мне и о закате "Достучаться до небес"

[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 19:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:30
#6197
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Цитата:
гражданин СССР:
Да живу я тут. И не надо мне срача

И причем ты только его сегодня и разводишь тут)
Ты понимаешь болезный что над тобой уже все потешаются открыто?
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:30
#6198
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:lol: :lol: Говорю же.. Дурачок)) Какое самомнение)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:31
#6199
Комментарий удален модератором.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:32
#6200
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Ребята казахи! Ну хоть вы это существо приструните! Позорит же нацию...... :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:33
#6201
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Цитата:
гражданин СССР:
Да живу я тут. И не надо мне срача

Завтра в новостях: в Казахстане русских насильно заставляют читать ср.ч во флуде НГ. Если вы не с калькулятора в интернет выходите, то по идее в правом верхнем углу у вас должен быть крестик. Рассказать как им пользоваться?
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:35
#6202
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Ну что тут можно сказать))) Все всё видят :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:39
#6203
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Ну уже не знает что придумать от обиды
И оскорблял,и провоцировал
И к модераторам обращался
И поддержки искал у форумчан
Нашел одного такого же как он сам
Да и тот его кинул
Сейчас решил уже к нации обратится
Дальше что?
Бога попросит?))
Но с форума не уйдет пока его не уйдут насильно
И игнорить не Перестанет
Мама же сказала что он.....особенный)))
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:40
#6204
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Ох какая у нас тут модерация поперла... Удаляем посты только в путь))) Не всем можно правду говорить)) Позорники. Ну давайте, удаляйте))) :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:43
#6205
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И клоун форумный тут как тут- поддержка штанов)) Ты за всех-то не говори)) Балалайка ты и есть)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:43
#6206
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Цитата:
гражданин СССР:
Ну что тут можно сказать))) Все всё видят

Да вы своим ником больше народу провоцируете, чем я своими подколами :lol: ходите тут якобы успокаиваете форумчан с красной тряпкой в руках.)) Поменяйте ник на "Я_LOVE_KZ" для начала, и может быть я поверю, что вам там ср.ч не нужен :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:46
#6207
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У меня дежавю
Наш не земляк вроде также закончил свой путь тут
Вот слово в слово
Нагородил чуши
Со всеми переругался
А виноват я?
Это как в России во всем виноваты евреи и США
Так и тут
Если очередной болезный решил высказаться против модерации надо сначала на меня прыгнуть
В итоге будет ему казаться что его удалили из за меня а не за его хамства и гнилого базара
Чудны дела твои....))))
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:53
#6208
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Цитата:
maxsaf:
Да вы своим ником

А я родился и жил в СССР. И не стыжусь этого. А кого это коробит - его проблемы.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 19:56
#6209
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Цитата:
maxsaf:
больше народу провоцируете

Это кого же я провоцирую, кроме балалайки? :lol: Или Вам тоже поперек дороги встал? Ну извините. Не Канадец я, и Родину не продавал)))
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