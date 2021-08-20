Отправлено: - 19:43

Mr_negotive:

С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной.

Mr_negotive:

например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

Цитата:Особенно еслиЦитата:И это в чьих то из "этих" выше названных - интересах.