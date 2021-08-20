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≡ Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42194
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
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Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7530
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:43
#15
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Цитата:
Mr_negotive:
С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной.

Особенно если
Цитата:
Mr_negotive:
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

И это в чьих то из "этих" выше названных - интересах. 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7530
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:46
#16
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А что с тайной следствия - тоже похерили? :-x
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22486
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:47
#17
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Цитата:
elektron:
например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

И ещё у них есть - враги, недоброжелателтъи... :lol: :oops:
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