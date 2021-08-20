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Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42194
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».
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Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
Цитата:
Тоесть по данной логике на автора сообщения со скрина из ватсапп должны завести дело за разглашение досудебного дела?))
Или это кто-то из антикора писал и ему можно разглашать журналистам материалы (не ну а че?)
Нестыковочка
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.
Тоесть по данной логике на автора сообщения со скрина из ватсапп должны завести дело за разглашение досудебного дела?))
Или это кто-то из антикора писал и ему можно разглашать журналистам материалы (не ну а че?)
Нестыковочка
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 18:38
Цитата:
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Значит, досудебное рассдедование - ведётся.
Преступление - совершено. Читатели НГ,
всё знают...
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Значит, досудебное рассдедование - ведётся.
Преступление - совершено. Читатели НГ,
всё знают...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 539
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 18:47
Абайка как всегда на своей волне. Потом я не я и шкура не моя. Ладно, не суть как говорится. Учитывая тяжёлую специфику работы руководителя ЖКХ нельзя сразу на второй-третий месяц сажать? Один черт они как расходный материал улетают в корзину. Прям дежавю =)
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 18:54
Цитата:
Читатели нг из числа осведомителей из антикора?))
Да они все знают
Вот и вопрос
Тоесть обычного человека наказали когда он вкинул новость о закрытии карабалыка на карантин
А осведомителя нельзя?
Цитата:
Когда такое было,расскажи ммл человек уеховший на Украину?
drakon:
Значит, досудебное рассдедование - ведётся. Преступление - совершено. Читатели НГ, всё знают...
Значит, досудебное рассдедование - ведётся. Преступление - совершено. Читатели НГ, всё знают...
Читатели нг из числа осведомителей из антикора?))
Да они все знают
Вот и вопрос
Тоесть обычного человека наказали когда он вкинул новость о закрытии карабалыка на карантин
А осведомителя нельзя?
Цитата:
Lex:
Абайка как всегда на своей волне. Потом я не я и шкура не моя.
Абайка как всегда на своей волне. Потом я не я и шкура не моя.
Когда такое было,расскажи ммл человек уеховший на Украину?
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 18:58
Поздравляю, Антикор, с успешным,
выявлением коррупционного дела...
выявлением коррупционного дела...
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:06
Цитата:
Запрещено разглашать материалы только тем, кто об этом давал подписку. Если подписку о неразглашении не давали, вещайте, сколько душе угодно.
abaika95:
Нестыковочка
Нестыковочка
Запрещено разглашать материалы только тем, кто об этом давал подписку. Если подписку о неразглашении не давали, вещайте, сколько душе угодно.
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:08
Цитата:
Низзя, абайка, низзя...
abaika95:
А осведомителя нельзя?
А осведомителя нельзя?
Низзя, абайка, низзя...
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:22
Цитата:
Тогда вытекает следующая проблема
Я думаю все причастные к делу подписали соглашение о неразглашении)
Тогда вопрос.Кто мог слить инфу кроме сотрудников антикора? И красит ли их ведомство такие утечки? Или это специально было сделано чтобы возбудить толпу?))
Mr_negotive:
Запрещено разглашать материалы только тем, кто об этом давал подписку. Если подписку о неразглашении не давали, вещайте, сколько душе угодно.
Запрещено разглашать материалы только тем, кто об этом давал подписку. Если подписку о неразглашении не давали, вещайте, сколько душе угодно.
Тогда вытекает следующая проблема
Я думаю все причастные к делу подписали соглашение о неразглашении)
Тогда вопрос.Кто мог слить инфу кроме сотрудников антикора? И красит ли их ведомство такие утечки? Или это специально было сделано чтобы возбудить толпу?))
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:31
Народ должен знать,
своих - героев...
своих - героев...
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:33
Цитата:
Проблемма у акиматовских...
abaika95:
Тогда вытекает следующая проблема
Тогда вытекает следующая проблема
Проблемма у акиматовских...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7651
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:34
Вот те раз...
А говорят нельзя войти в одну реку дважды...
А тут оказывается снова интересное кино намечается...
Прям сериал... QostaBarbara
Запасаемся попкорном, будет интересно...
Кстати, аккурат в августе 2015 разворачивалась первая часть сериала... Акима-пахана повязали 8 сентября... Не фортовый месяц август, однако...
А говорят нельзя войти в одну реку дважды...
А тут оказывается снова интересное кино намечается...
Прям сериал... QostaBarbara
Запасаемся попкорном, будет интересно...
Кстати, аккурат в августе 2015 разворачивалась первая часть сериала... Акима-пахана повязали 8 сентября... Не фортовый месяц август, однако...
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:34
И у тебя, чтоли? абайка?...
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:38
Цитата:
Смотря как смотреть...
Чем сложнее дело, вернее, чем более высокопоставленные фигуранты по нему, тем мощнее подводные течения, что кого-то и смыть может, из тех, кто начал расследование или дал санкцию на такое начало. Даже вот мысли не допускаю, что антикор принимает такие решения на таком уровне самостоятельно. Только по согласованию с прокуратурой, минимум, региона, чтобы потом не попасть под раздачу. Могут и создать резонанс. Почему нет, если это в интересах следствия, чтобы меньше давили на это следствие?
А разглашать данные следствия с согласия прокурора - абсолютно законно. С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной. В интересах реализации определённых оперативных мероприятий.
А могло быть и по-другому, например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. Что знают двое... Как там дальше? Следственные мероприятия могли видеть и на рабочих местах, не думаете ли Вы что там следователь бегает за всеми и отбирает ото всех расписки, чтобы никто ничего никому не говорил, иначе атата будет?
abaika95:
И красит ли их ведомство такие утечки?
И красит ли их ведомство такие утечки?
Смотря как смотреть...
Чем сложнее дело, вернее, чем более высокопоставленные фигуранты по нему, тем мощнее подводные течения, что кого-то и смыть может, из тех, кто начал расследование или дал санкцию на такое начало. Даже вот мысли не допускаю, что антикор принимает такие решения на таком уровне самостоятельно. Только по согласованию с прокуратурой, минимум, региона, чтобы потом не попасть под раздачу. Могут и создать резонанс. Почему нет, если это в интересах следствия, чтобы меньше давили на это следствие?
А разглашать данные следствия с согласия прокурора - абсолютно законно. С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной. В интересах реализации определённых оперативных мероприятий.
А могло быть и по-другому, например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. Что знают двое... Как там дальше? Следственные мероприятия могли видеть и на рабочих местах, не думаете ли Вы что там следователь бегает за всеми и отбирает ото всех расписки, чтобы никто ничего никому не говорил, иначе атата будет?
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:40
Кстати, выложен приговор и.о. начальника ЖКХ Костаная Ваське Помаз.
Статьи вменены коррупционные.
Кто из руководителей акимата подавал в отставку в связи с осуждением подчинённого?
Статьи вменены коррупционные.
Кто из руководителей акимата подавал в отставку в связи с осуждением подчинённого?
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