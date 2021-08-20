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≡ Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42194
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
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Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9346
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 17:49
#1
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Цитата:
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Тоесть по данной логике на автора сообщения со скрина из ватсапп должны завести дело за разглашение досудебного дела?))
Или это кто-то из антикора писал и ему можно разглашать журналистам материалы (не ну а че?)
Нестыковочка
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22486
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 18:38
#2
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Цитата:

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Значит, досудебное рассдедование - ведётся.
Преступление - совершено. Читатели НГ,
всё знают... 8-) :-o
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
539
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 18:47
#3
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Абайка как всегда на своей волне. Потом я не я и шкура не моя. Ладно, не суть как говорится. Учитывая тяжёлую специфику работы руководителя ЖКХ нельзя сразу на второй-третий месяц сажать? Один черт они как расходный материал улетают в корзину. Прям дежавю =)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9346
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 18:54
#4
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Цитата:
drakon:
Значит, досудебное рассдедование - ведётся. Преступление - совершено. Читатели НГ, всё знают...

Читатели нг из числа осведомителей из антикора?))
Да они все знают
Вот и вопрос
Тоесть обычного человека наказали когда он вкинул новость о закрытии карабалыка на карантин
А осведомителя нельзя?
Цитата:
Lex:
Абайка как всегда на своей волне. Потом я не я и шкура не моя.

Когда такое было,расскажи ммл человек уеховший на Украину?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22486
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 18:58
#5
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Поздравляю, Антикор, с успешным,
выявлением коррупционного дела... 8-) :-o
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
203
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:06
#6
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Цитата:
abaika95:
Нестыковочка

Запрещено разглашать материалы только тем, кто об этом давал подписку. Если подписку о неразглашении не давали, вещайте, сколько душе угодно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22486
Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Костаная
Отправлено: 20.08.21 - 19:08
#7
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Цитата:
abaika95:
А осведомителя нельзя?

Низзя, абайка, низзя... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9346
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:22
#8
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Цитата:
Mr_negotive:
Запрещено разглашать материалы только тем, кто об этом давал подписку. Если подписку о неразглашении не давали, вещайте, сколько душе угодно.

Тогда вытекает следующая проблема
Я думаю все причастные к делу подписали соглашение о неразглашении)
Тогда вопрос.Кто мог слить инфу кроме сотрудников антикора? И красит ли их ведомство такие утечки? Или это специально было сделано чтобы возбудить толпу?))
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22486
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:31
#9
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Народ должен знать,
своих - героев... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22486
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:33
#10
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Цитата:
abaika95:
Тогда вытекает следующая проблема

Проблемма у акиматовских... :lol: :-o
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7651
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:34
#11
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Вот те раз...
А говорят нельзя войти в одну реку дважды...
А тут оказывается снова интересное кино намечается...
Прям сериал... QostaBarbara

Запасаемся попкорном, будет интересно...
Кстати, аккурат в августе 2015 разворачивалась первая часть сериала... Акима-пахана повязали 8 сентября... Не фортовый месяц август, однако...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22486
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:34
#12
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И у тебя, чтоли? абайка?... 8-) :-o
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
203
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:38
#13
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Цитата:
abaika95:
И красит ли их ведомство такие утечки?

Смотря как смотреть...
Чем сложнее дело, вернее, чем более высокопоставленные фигуранты по нему, тем мощнее подводные течения, что кого-то и смыть может, из тех, кто начал расследование или дал санкцию на такое начало. Даже вот мысли не допускаю, что антикор принимает такие решения на таком уровне самостоятельно. Только по согласованию с прокуратурой, минимум, региона, чтобы потом не попасть под раздачу. Могут и создать резонанс. Почему нет, если это в интересах следствия, чтобы меньше давили на это следствие?

А разглашать данные следствия с согласия прокурора - абсолютно законно. С чего все взяли что тут некая таинственная утечка была? Она могла быть вполне законной. В интересах реализации определённых оперативных мероприятий.

А могло быть и по-другому, например, фигурантов если несколько, у каждого из них родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. Что знают двое... Как там дальше? Следственные мероприятия могли видеть и на рабочих местах, не думаете ли Вы что там следователь бегает за всеми и отбирает ото всех расписки, чтобы никто ничего никому не говорил, иначе атата будет? :lol:
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
203
Re: Второе «большое акиматовское дело»? - Антикоррупционная...
Отправлено: 20.08.21 - 19:40
#14
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Кстати, выложен приговор и.о. начальника ЖКХ Костаная Ваське Помаз.

Статьи вменены коррупционные.

Кто из руководителей акимата подавал в отставку в связи с осуждением подчинённого?
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