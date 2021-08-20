Отправлено: - 17:49

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Цитата:Тоесть по данной логике на автора сообщения со скрина из ватсапп должны завести дело за разглашение досудебного дела?))Или это кто-то из антикора писал и ему можно разглашать журналистам материалы (не ну а че?)Нестыковочка