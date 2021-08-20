Отправлено: - 17:47

abaika95:

Они же думают у нас тут Октавы и врачи строят города))

abaika95:

Да там же Псаки просто адекватный спец

Цитата:Ну вы то, как психолог, внесли свою непосильную лепту?Цитата:Согласен, белорусам моря ох как не хватает, пора бы уже выкопать им своё море.А из вырученной породы наконец то возвести Ростовские горы. Тогда да всё сойдётся.