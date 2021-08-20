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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:07
Цитата:
Природа не терпит пустоты.
Вместо 112-го.
Не знаю, застали вы его или нет.
гражданин СССР:
Но он нужен. Вопрос - кому???
Но он нужен. Вопрос - кому???
Природа не терпит пустоты.
Вместо 112-го.
Не знаю, застали вы его или нет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:11
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:13
Цитата:
Хотеть не вредно,вредно не хотеть
Не умеешь дискутировать, будешь значит постояно терпеть что тебя оценивают
Это взрослая жизнь такая
Можешь гордится
Я оценил тебя
Клоун))
гражданин СССР:
Я не хочу, что бы меня цитировал какой-то недоносок и еще и свою оценку давал
Я не хочу, что бы меня цитировал какой-то недоносок и еще и свою оценку давал
Хотеть не вредно,вредно не хотеть
Не умеешь дискутировать, будешь значит постояно терпеть что тебя оценивают
Это взрослая жизнь такая
Можешь гордится
Я оценил тебя
Клоун))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:17
Цитата:
Давно я тут. И "Рудненского таксиста "э-хе-хееее" Прекрасно помню. Но он никого не оскорблял
Козлов я:
Вместо 112-го.
Вместо 112-го.
Давно я тут. И "Рудненского таксиста "э-хе-хееее" Прекрасно помню. Но он никого не оскорблял
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:26
Уровень политологии при президенте РФ
"Киргиз-кайсаки это единая общность из которых и стали нарезать национальные республики киргизов и казахов"
"Обижали женщину врача,которую заставляли извинится,которая строила город Октаву(!!!! ОКТАВУ КАРЛ) и лечила казахов? Давайте перевезем ее в Россию пусть здесь работает в больнице"
тыц
А я ещё над царьгадом ржал с их перлом про центр северного Казахстана это город Верный)))
Да они же все там накуренные в России походу
Они же думают у нас тут Октавы и врачи строят города))
Ужас... и этим людям доверили ещё что-то вещать на публику
Да там же Псаки просто адекватный спец по международным отношениям тогда на фоне этих)
"Киргиз-кайсаки это единая общность из которых и стали нарезать национальные республики киргизов и казахов"
"Обижали женщину врача,которую заставляли извинится,которая строила город Октаву(!!!! ОКТАВУ КАРЛ) и лечила казахов? Давайте перевезем ее в Россию пусть здесь работает в больнице"
А я ещё над царьгадом ржал с их перлом про центр северного Казахстана это город Верный)))
Да они же все там накуренные в России походу
Они же думают у нас тут Октавы и врачи строят города))
Ужас... и этим людям доверили ещё что-то вещать на публику
Да там же Псаки просто адекватный спец по международным отношениям тогда на фоне этих)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:32
И да Йанг ты не прав про канал Тил Майданы
У российских экспертов свой перевод Языковой майдан (ещё пойдет)
Языковой фронт,языковая Волна, и даже
Наберите воздуха....ща ща (задорнов)
Языковая война......
Ну не д****ы?
[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 17:33]
У российских экспертов свой перевод Языковой майдан (ещё пойдет)
Языковой фронт,языковая Волна, и даже
Наберите воздуха....ща ща (задорнов)
Языковая война......
Ну не д****ы?
[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 17:33]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:37
"Защитника русских в Казахстане посадили на семь лет из за интервью"
Боже)))
Это про тайчибекова
С этим может сравниться только
"В Казахстане русских заставляют извинятся на камеру за то что они русские"
И после этого у наших местных любителей российской пропаганды или российской власти ещё хватает терпения и наглости защищать их?
Это же дно днищенское
Это уже даже ниже уровня Гебельсовской пропаганды
Тот то хотябы видел в немцах хоть чучуть мыслящих людей
А эти для кого вещают? Для Алекса? Для землячка? Для нурболваничка?
Непонятно
Боже)))
Это про тайчибекова
С этим может сравниться только
"В Казахстане русских заставляют извинятся на камеру за то что они русские"
И после этого у наших местных любителей российской пропаганды или российской власти ещё хватает терпения и наглости защищать их?
Это же дно днищенское
Это уже даже ниже уровня Гебельсовской пропаганды
Тот то хотябы видел в немцах хоть чучуть мыслящих людей
А эти для кого вещают? Для Алекса? Для землячка? Для нурболваничка?
Непонятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:39
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:40
Давайте переименуем "Наша газета" в "Абайкина газета"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:41
Я могу и дальше картинки публиковать Абайкина газета
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:44
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:44
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:47
Цитата:
Ну вы то, как психолог, внесли свою непосильную лепту? Цитата:
Согласен, белорусам моря ох как не хватает, пора бы уже выкопать им своё море.
А из вырученной породы наконец то возвести Ростовские горы. Тогда да всё сойдётся.
abaika95:
Они же думают у нас тут Октавы и врачи строят города))
Они же думают у нас тут Октавы и врачи строят города))
Ну вы то, как психолог, внесли свою непосильную лепту? Цитата:
abaika95:
Да там же Псаки просто адекватный спец
Да там же Псаки просто адекватный спец
Согласен, белорусам моря ох как не хватает, пора бы уже выкопать им своё море.
А из вырученной породы наконец то возвести Ростовские горы. Тогда да всё сойдётся.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:48
Цитата:
Балалайка... Я предоставляю возможность собрать мнение ВСЕХ ФОРУМЧАН О ТЕБЕ и опубликовать Скопируй всех Я же же выразил всеобщее мнение
[Исправлено: гражданин СССР, 20.08.2021 - 17:50]
abaika95:
Балалайка... Я предоставляю возможность собрать мнение ВСЕХ ФОРУМЧАН О ТЕБЕ и опубликовать Скопируй всех Я же же выразил всеобщее мнение
[Исправлено: гражданин СССР, 20.08.2021 - 17:50]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:55
Цитата:
Боюсь ты выразил только мнение части идиотов сидящих тут
Спасибо тебе
Депутат идиотов))
Цитата:
Да вот надо бы
Города Отырав и Октове ждут врачей-строителей))
Цитата:
Да как и Алмату перевести куда-нибудь под Петропавловск))
гражданин СССР:
Балалайка... Я предоставляю возможность собрать мнение ВСЕХ ФОРУМЧАН О ТЕБЕ и опубликовать Скопируй всех Я же же выразил всеобщее мнение
Балалайка... Я предоставляю возможность собрать мнение ВСЕХ ФОРУМЧАН О ТЕБЕ и опубликовать Скопируй всех Я же же выразил всеобщее мнение
Боюсь ты выразил только мнение части идиотов сидящих тут
Спасибо тебе
Депутат идиотов))
Цитата:
elektron:
Ну вы то, как психолог, внесли свою непосильную лепту?
Ну вы то, как психолог, внесли свою непосильную лепту?
Да вот надо бы
Города Отырав и Октове ждут врачей-строителей))
Цитата:
elektron:
Согласен, белорусам моря ох как не хватает, пора бы уже выкопать им своё море.
Согласен, белорусам моря ох как не хватает, пора бы уже выкопать им своё море.
Да как и Алмату перевести куда-нибудь под Петропавловск))
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