Прогноз на 5 дней
ясно+33°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • В-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 412 из 413«1...410411412413»
Ответить Новый топик
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:07
#6166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Но он нужен. Вопрос - кому???

Природа не терпит пустоты.
Вместо 112-го.
Не знаю, застали вы его или нет.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:11
#6167
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:13
#6168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Я не хочу, что бы меня цитировал какой-то недоносок и еще и свою оценку давал

Хотеть не вредно,вредно не хотеть
Не умеешь дискутировать, будешь значит постояно терпеть что тебя оценивают
Это взрослая жизнь такая
Можешь гордится
Я оценил тебя
Клоун))
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:17
#6169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вместо 112-го.

Давно я тут. И "Рудненского таксиста "э-хе-хееее" Прекрасно помню. Но он никого не оскорблял
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:26
#6170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень политологии при президенте РФ

"Киргиз-кайсаки это единая общность из которых и стали нарезать национальные республики киргизов и казахов"
"Обижали женщину врача,которую заставляли извинится,которая строила город Октаву(!!!! ОКТАВУ КАРЛ) и лечила казахов? Давайте перевезем ее в Россию пусть здесь работает в больнице"

тыц
А я ещё над царьгадом ржал с их перлом про центр северного Казахстана это город Верный)))
Да они же все там накуренные в России походу
Они же думают у нас тут Октавы и врачи строят города))
Ужас... и этим людям доверили ещё что-то вещать на публику
Да там же Псаки просто адекватный спец по международным отношениям тогда на фоне этих)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:32
#6171
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да Йанг ты не прав про канал Тил Майданы
У российских экспертов свой перевод Языковой майдан (ещё пойдет)
Языковой фронт,языковая Волна, и даже
Наберите воздуха....ща ща (задорнов)
Языковая война......
Ну не д****ы?

[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 17:33]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:37
#6172
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Защитника русских в Казахстане посадили на семь лет из за интервью"
Боже)))
Это про тайчибекова
С этим может сравниться только
"В Казахстане русских заставляют извинятся на камеру за то что они русские"
И после этого у наших местных любителей российской пропаганды или российской власти ещё хватает терпения и наглости защищать их?
Это же дно днищенское
Это уже даже ниже уровня Гебельсовской пропаганды
Тот то хотябы видел в немцах хоть чучуть мыслящих людей
А эти для кого вещают? Для Алекса? Для землячка? Для нурболваничка?
Непонятно
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:39
#6173
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто факт
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:40
#6174
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте переименуем "Наша газета" в "Абайкина газета" :lol: :lol: :lol:
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:41
#6175
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я могу и дальше картинки публиковать :lol: Абайкина газета :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:44
#6176
Комментарий удален модератором.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:44
#6177
Комментарий удален модератором.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7525
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:47
#6178
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Они же думают у нас тут Октавы и врачи строят города))

Ну вы то, как психолог, внесли свою непосильную лепту? :lol: Цитата:
abaika95:
Да там же Псаки просто адекватный спец

Согласен, белорусам моря ох как не хватает, пора бы уже выкопать им своё море.
А из вырученной породы наконец то возвести Ростовские горы. Тогда да всё сойдётся. :lol:
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:48
#6179
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Балалайка... Я предоставляю возможность собрать мнение ВСЕХ ФОРУМЧАН О ТЕБЕ и опубликовать :-) :-) :-) Скопируй всех :lol: :lol: :lol: Я же же выразил всеобщее мнение ;-)

[Исправлено: гражданин СССР, 20.08.2021 - 17:50]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 17:55
#6180
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Балалайка... Я предоставляю возможность собрать мнение ВСЕХ ФОРУМЧАН О ТЕБЕ и опубликовать Скопируй всех Я же же выразил всеобщее мнение

Боюсь ты выразил только мнение части идиотов сидящих тут
Спасибо тебе
Депутат идиотов))
Цитата:
elektron:
Ну вы то, как психолог, внесли свою непосильную лепту?

Да вот надо бы
Города Отырав и Октове ждут врачей-строителей))
Цитата:
elektron:
Согласен, белорусам моря ох как не хватает, пора бы уже выкопать им своё море.

Да как и Алмату перевести куда-нибудь под Петропавловск))
Профайл
Страница 412 из 413«1...410411412413»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS