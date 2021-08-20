Отправлено: - 15:45

гражданин СССР:

Вот интересно... Люди высказывают свои суждения, Просто общаются. И тут появляется какое-то создание, которое комментирует всех и вся.

гражданин СССР:

Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?

[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 15:48]

Цитата:Тоже не поймуЯ тут общаюсь с людьми кто писал мнеА тут появляется существо которое комментирует только мои действия))Ты так хочешь бумагу получить раньше нового года?Да ладно завтра вышлю тогда раз без меня не можешь Цитата:Можешь как наш земляк прошлый разБухнуть,наматать сопли на кулак и выдать все что тут думаешьСразу отпишишься))