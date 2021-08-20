Прогноз на 5 дней
ясно+33°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • С-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 411 из 411«1...409410411
Ответить Новый топик
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1494
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:36
#6151
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эдак эксперимент по "перетягиванию одеяла" вполне можно заканчивать я думаю)))

Произнес он и, пока никто не успел ответить, нажал на спасительный рычаг. Сверху зашумело и его медленно повлекло вниз в торжественном вращении. На какое-то короткое мгновение мелькнуло устало улыбающееся изможденное лицо, но и оно тут же скрылось под шапкой пены рекламируемого дезинфицирующего средства. Модератор несколько раз пшикнул освежителем и погасил свет. Бачок еще немного пошумел и наступила чарующая тишина.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:37
#6152
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?


Цитата:
Тимур Гафуров: правила нашего сайта достаточно жесткие и в то же время достаточно мягкие. Главная задача этих правил - обеспечить общение пользователей, чтобы оно, это общение, было интересным для всех и, по возможности, комфортным для всех. Мы никого специально не держим в форуме - здесь область свободного общения, и особенно свободного - во Флуде.


Ну, что тут скажешь... :-o
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:45
#6153
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Вот интересно... Люди высказывают свои суждения, Просто общаются. И тут появляется какое-то создание, которое комментирует всех и вся.

Тоже не пойму
Я тут общаюсь с людьми кто писал мне
А тут появляется существо которое комментирует только мои действия))
Ты так хочешь бумагу получить раньше нового года?
Да ладно завтра вышлю тогда раз без меня не можешь Цитата:
гражданин СССР:
Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?

Можешь как наш земляк прошлый раз
Бухнуть,наматать сопли на кулак и выдать все что тут думаешь
Сразу отпишишься))

[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 15:48]
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:45
#6154
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Ну, что тут скажешь...

Правила, конечно, "мягкие"... Но этот идиот уже достал... Я не читаю его. Просто на 1 сообщение форумчан этого идиота по 3 штуки приходится. Надоело уже прокручивать. Кто-то писал, что можно его заблокировать. Подскажите как?? :-x
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:47
#6155
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Произнес он и, пока никто не успел ответить, нажал на спасительный рычаг. Сверху зашумело и его медленно повлекло вниз в торжественном вращении. На какое-то короткое мгновение мелькнуло устало улыбающееся изможденное лицо, но и оно тут же скрылось под шапкой пены рекламируемого дезинфицирующего средства. Модератор несколько раз пшикнул освежителем и погасил свет. Бачок еще немного пошумел и наступила чарующая тишина

У тебя в фантазии логическая не стыковка
Либо ты смыл модератора
Либо у тебя я модератор
Повнимательней Маркс
Тебе за что деньги плотют?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:50
#6156
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Кто-то писал, что можно его заблокировать. Подскажите как??

Все теперь нытье будет до вечера от нытика
Сопли, слюни во все стороны
Вечером зайду всервоно меня будет обсуждать вместе с другими фанатами
Признай уже что у тебя комплекс
Тебя бесит что я могу тебя на место поставить а у тебя умишка не хватает
Просто признай))
Это уже половина победы над комплексом
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:02
#6157
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно.. Я вроде бы не назвал abaika95 идиотом... Но ОНО само себя идиотом признало. Ну хоть сам знает - ЧТО ОНО такое тут есть))) И все-таки.. Как заблокировать это создание??
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:10
#6158
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Странно

А ты просто никого больше не в состоянии обсуждать
У тебя злость и зависть застилает глаза
Стрёмно тебе что до жив до седин не можешь даже внятно ответить) только потоком можешь а это уже проигрышь как у твоего собрата по перу безымянного болванчика))
И это чудо ещё всерьез вопрошает как на форуме можно отписаться от кого-то?)))
Клоун
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:17
#6159
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1494
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:22
#6160
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У тебя в фантазии логическая не стыковка

Логическая нестыковка в неправильном восприятии.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:34
#6161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи... Да оно имбицил....
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:42
#6162
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю, что все на форуме адекватные. И все просматривают "перлы" существа. Я не буду называть его, все и так знают. Скажите мне. - КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ? Ну не хочу я его видеть. Я же не в психиатрической клинике. Админы - ну вы сделайте возможность сайта блокировать неадекватов пользователями, если вы сами их не блокируете. ОНО меня оскорбляет - я не отвечаю - заблокировать его не могу. Вам нужен срач? :-x
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:47
#6163
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я думаю нужно просто не обращать внимания, пусть себе пишет, всё что угодно) игнор - лучший способ)
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:48
#6164
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не хочу, что бы меня цитировал какой-то недоносок и еще и свою оценку давал. Я ему не писал, к нему не обращался
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
454
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:51
#6165
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol: Хотя, конечно, прикольная зверюшка)))) Я имею виду картинку)) Абака обидел))) Фантастический идиот)) Но он нужен. Вопрос - кому???
Профайл
Страница 411 из 411«1...409410411
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Iney, гражданин СССР

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS