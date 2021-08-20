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≡ Концерты на передвижной сцене - Как костанайцы отметят 142-летие города?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42191
Концерты на передвижной сцене - Как костанайцы отметят 142-летие города?
Отправлено: 20.08.21 - 11:30
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Основная программа в этом году проходит в формате онлайн. Но уже завтра, 21 августа, по всему городу проедет передвижная сцена, на которой местные артисты будут поздравлять горожан и исполнять подготовленные номера.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
659
Re: Концерты на передвижной сцене - Как костанайцы отметят...
Отправлено: 20.08.21 - 11:30
#1
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Ничего глупее сложно представить. Надо бежать и слушать или как?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11727
Re: Концерты на передвижной сцене - Как костанайцы отметят...
Отправлено: 20.08.21 - 11:39
#2
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Цитата:
Сабыр:
Ничего глупее сложно представить. Надо бежать и слушать или как?

Зачем бежать? В каждой точке будут одни и те же 2-3 номера. Так же проще, чем 18 разных песен разучивать или 18 номеров готовить :lol:
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
94
Re: Концерты на передвижной сцене - Как костанайцы отметят...
Отправлено: 20.08.21 - 12:46
#3
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Цирк Шапито. Карнавал по Костанайски.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9331
Концерты на передвижной сцене - Как костанайцы отметят 142-летие города?
Отправлено: 20.08.21 - 15:55
#4
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Цитата:
maxsaf:
Зачем бежать? В каждой точке будут одни и те же 2-3 номера.

Они не понимают че это такое
дикие же
В Европе на почти каждый праздник такое устраивают
Сидишь у себя на районе в пабе
Тут мимо оркестр
Вышел послушал и дальше в паб
Нет нашим надо в пандемию устраивать гигантские сборища на площади
Чтобы по жаре пол области приехало
Все стояли ждали салют уже с 5 вечера
Пока дождутся десять раз уже устанут,проклянут всё
В итоге посмотрят салют в 11 и быстрей быстрей разбегаются чтобы на утро написать комент как все было плохо и скучно))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1494
Концерты на передвижной сцене - Как костанайцы отметят 142-летие города?
Отправлено: 20.08.21 - 16:42
#5
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Не так надо! Надо бы накрыть столы на платформе и пусть городское начальство и службы ездят на ней. Останавливаются в проблемных точках города, произносят тост, обязательно выпивают, закусывают, обсуждают это место и едут дальше. Операторы местных каналов пусть все снимают, а зрители сидят дома, смотрят эту трансляцию, радуются за город и внимают речам раскрепощенного алкоголем руководства.
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