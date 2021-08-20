Отправлено: - 15:55

maxsaf:

Зачем бежать? В каждой точке будут одни и те же 2-3 номера.

Цитата:Они не понимают че это такоедикие жеВ Европе на почти каждый праздник такое устраиваютСидишь у себя на районе в пабеТут мимо оркестрВышел послушал и дальше в пабНет нашим надо в пандемию устраивать гигантские сборища на площадиЧтобы по жаре пол области приехалоВсе стояли ждали салют уже с 5 вечераПока дождутся десять раз уже устанут,проклянут всёВ итоге посмотрят салют в 11 и быстрей быстрей разбегаются чтобы на утро написать комент как все было плохо и скучно))