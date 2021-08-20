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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:36
Цитата:
Произнес он и, пока никто не успел ответить, нажал на спасительный рычаг. Сверху зашумело и его медленно повлекло вниз в торжественном вращении. На какое-то короткое мгновение мелькнуло устало улыбающееся изможденное лицо, но и оно тут же скрылось под шапкой пены рекламируемого дезинфицирующего средства. Модератор несколько раз пшикнул освежителем и погасил свет. Бачок еще немного пошумел и наступила чарующая тишина.
abaika95:
Эдак эксперимент по "перетягиванию одеяла" вполне можно заканчивать я думаю)))
Эдак эксперимент по "перетягиванию одеяла" вполне можно заканчивать я думаю)))
Произнес он и, пока никто не успел ответить, нажал на спасительный рычаг. Сверху зашумело и его медленно повлекло вниз в торжественном вращении. На какое-то короткое мгновение мелькнуло устало улыбающееся изможденное лицо, но и оно тут же скрылось под шапкой пены рекламируемого дезинфицирующего средства. Модератор несколько раз пшикнул освежителем и погасил свет. Бачок еще немного пошумел и наступила чарующая тишина.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:37
Цитата:
Цитата:
Ну, что тут скажешь...
гражданин СССР:
Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?
Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?
Цитата:
Тимур Гафуров: правила нашего сайта достаточно жесткие и в то же время достаточно мягкие. Главная задача этих правил - обеспечить общение пользователей, чтобы оно, это общение, было интересным для всех и, по возможности, комфортным для всех. Мы никого специально не держим в форуме - здесь область свободного общения, и особенно свободного - во Флуде.
Ну, что тут скажешь...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:45
Цитата:
Тоже не пойму
Я тут общаюсь с людьми кто писал мне
А тут появляется существо которое комментирует только мои действия))
Ты так хочешь бумагу получить раньше нового года?
Да ладно завтра вышлю тогда раз без меня не можешь Цитата:
Можешь как наш земляк прошлый раз
Бухнуть,наматать сопли на кулак и выдать все что тут думаешь
Сразу отпишишься))
[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 15:48]
гражданин СССР:
Вот интересно... Люди высказывают свои суждения, Просто общаются. И тут появляется какое-то создание, которое комментирует всех и вся.
Вот интересно... Люди высказывают свои суждения, Просто общаются. И тут появляется какое-то создание, которое комментирует всех и вся.
Тоже не пойму
Я тут общаюсь с людьми кто писал мне
А тут появляется существо которое комментирует только мои действия))
Ты так хочешь бумагу получить раньше нового года?
Да ладно завтра вышлю тогда раз без меня не можешь Цитата:
гражданин СССР:
Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?
Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?
Можешь как наш земляк прошлый раз
Бухнуть,наматать сопли на кулак и выдать все что тут думаешь
Сразу отпишишься))
[Исправлено: abaika95, 20.08.2021 - 15:48]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:45
Цитата:
Правила, конечно, "мягкие"... Но этот идиот уже достал... Я не читаю его. Просто на 1 сообщение форумчан этого идиота по 3 штуки приходится. Надоело уже прокручивать. Кто-то писал, что можно его заблокировать. Подскажите как??
Козлов я:
Ну, что тут скажешь...
Ну, что тут скажешь...
Правила, конечно, "мягкие"... Но этот идиот уже достал... Я не читаю его. Просто на 1 сообщение форумчан этого идиота по 3 штуки приходится. Надоело уже прокручивать. Кто-то писал, что можно его заблокировать. Подскажите как??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:47
Цитата:
У тебя в фантазии логическая не стыковка
Либо ты смыл модератора
Либо у тебя я модератор
Повнимательней Маркс
Тебе за что деньги плотют?
Маркс:
Произнес он и, пока никто не успел ответить, нажал на спасительный рычаг. Сверху зашумело и его медленно повлекло вниз в торжественном вращении. На какое-то короткое мгновение мелькнуло устало улыбающееся изможденное лицо, но и оно тут же скрылось под шапкой пены рекламируемого дезинфицирующего средства. Модератор несколько раз пшикнул освежителем и погасил свет. Бачок еще немного пошумел и наступила чарующая тишина
Произнес он и, пока никто не успел ответить, нажал на спасительный рычаг. Сверху зашумело и его медленно повлекло вниз в торжественном вращении. На какое-то короткое мгновение мелькнуло устало улыбающееся изможденное лицо, но и оно тут же скрылось под шапкой пены рекламируемого дезинфицирующего средства. Модератор несколько раз пшикнул освежителем и погасил свет. Бачок еще немного пошумел и наступила чарующая тишина
У тебя в фантазии логическая не стыковка
Либо ты смыл модератора
Либо у тебя я модератор
Повнимательней Маркс
Тебе за что деньги плотют?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:50
Цитата:
Все теперь нытье будет до вечера от нытика
Сопли, слюни во все стороны
Вечером зайду всервоно меня будет обсуждать вместе с другими фанатами
Признай уже что у тебя комплекс
Тебя бесит что я могу тебя на место поставить а у тебя умишка не хватает
Просто признай))
Это уже половина победы над комплексом
гражданин СССР:
Кто-то писал, что можно его заблокировать. Подскажите как??
Кто-то писал, что можно его заблокировать. Подскажите как??
Все теперь нытье будет до вечера от нытика
Сопли, слюни во все стороны
Вечером зайду всервоно меня будет обсуждать вместе с другими фанатами
Признай уже что у тебя комплекс
Тебя бесит что я могу тебя на место поставить а у тебя умишка не хватает
Просто признай))
Это уже половина победы над комплексом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:02
Странно.. Я вроде бы не назвал abaika95 идиотом... Но ОНО само себя идиотом признало. Ну хоть сам знает - ЧТО ОНО такое тут есть))) И все-таки.. Как заблокировать это создание??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:10
Цитата:
А ты просто никого больше не в состоянии обсуждать
У тебя злость и зависть застилает глаза
Стрёмно тебе что до жив до седин не можешь даже внятно ответить) только потоком можешь а это уже проигрышь как у твоего собрата по перу безымянного болванчика))
И это чудо ещё всерьез вопрошает как на форуме можно отписаться от кого-то?)))
Клоун
гражданин СССР:
Странно
Странно
А ты просто никого больше не в состоянии обсуждать
У тебя злость и зависть застилает глаза
Стрёмно тебе что до жив до седин не можешь даже внятно ответить) только потоком можешь а это уже проигрышь как у твоего собрата по перу безымянного болванчика))
И это чудо ещё всерьез вопрошает как на форуме можно отписаться от кого-то?)))
Клоун
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:17
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:22
Цитата:
Логическая нестыковка в неправильном восприятии.
abaika95:
У тебя в фантазии логическая не стыковка
У тебя в фантазии логическая не стыковка
Логическая нестыковка в неправильном восприятии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:34
Господи... Да оно имбицил....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:42
Я думаю, что все на форуме адекватные. И все просматривают "перлы" существа. Я не буду называть его, все и так знают. Скажите мне. - КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ? Ну не хочу я его видеть. Я же не в психиатрической клинике. Админы - ну вы сделайте возможность сайта блокировать неадекватов пользователями, если вы сами их не блокируете. ОНО меня оскорбляет - я не отвечаю - заблокировать его не могу. Вам нужен срач?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:47
я думаю нужно просто не обращать внимания, пусть себе пишет, всё что угодно) игнор - лучший способ)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:48
Я не хочу, что бы меня цитировал какой-то недоносок и еще и свою оценку давал. Я ему не писал, к нему не обращался
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 16:51
Хотя, конечно, прикольная зверюшка)))) Я имею виду картинку)) Абака обидел))) Фантастический идиот)) Но он нужен. Вопрос - кому???
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