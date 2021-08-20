Отправлено: - 15:12

maxsaf: Вроде второй после Путина У вас кто #2?

maxsaf: Ну и ладно, пусть сам выкручивается тогда

Гога: ____Кумир у тебя один ---- самовлюбленный абайка

Гога:

Абайка , я пришел , а ты ушел ? Чего ? Иль боишься , как сам недавно замечал .Правильно делаешь .

Victor Yang:

Было бы "всех" процентов 80 - можно было бы и сразу безболезненно, и даже естественно. А когда "всех" даже одного процента не наберётся - тут вообще трудно сделать как этим "всем" хочется.

Victor Yang:

Да и не всегда государство должно идти навстречу толпе. Толпа дальше своего носа не видит, а государство на перспективу смотрит и на различные неочевидные последствия.

maxsaf:

Не льстите себе, просто отдыхает

maxsaf:

Он что-то обьясняет - а Абайка даже перевести для нас не может.

Гога:

___Да уж , троллить как вы ---не умею..

Уже не ваш земляк:

Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось. А уж кому - думайте сами

Уже не ваш земляк:

ещё тогда, до своего ухода, требовал, чтобы редакция приняла меры,как вы сейчас все требуете - привлечь к ответственности за разжигание, за обзывания и прочее. Что-то изменилось?

Цитата:У нас вторых после Путина нет У нас только 01)) Цитата:За него есть кому крутить)Цитата:Я произвожу такое впечатление?Цитата:Да боюсьЛюбой мой аргумент ты разобьешь своим удачным тролингомЦитата:Где ты взял цифру в 1 процент?Вон статистика по услугам55% удобно получать на русском 45% на гос языкеПочти поровнуИ это не берём во внимание факт что из 55% также часть владеет двумя языкамиЦитата:Государство не должноЕсли за этой толпой конечно не стоит само государство Цитата:Я скачал себе новую игрушку и теперь сутками в ней рублюсьТак что сразу говорю не обижайтесь если кому бросил отвечать в середине диалога))Цитата:Что он объесняет? Его волокут в машину а он кричит жене чтобы не ехала с ним и чтобы забрала телефон вот и всёМеня больше позобавила реакция рашкиных СМИВсе как под копирку начали вопить что Куат мол кричал от страха по русски)))Манипуляция и враньё делают свое делоА если манипулируешь идиотами которые не хотят разбираться то это вообще 100% успехЦитата:Лучше и не берись)Цитата:Щас сижу и думаюКому тут кроме меня может понадобиться сидеть и общаться с людьми из Германии и Канады?)) Получается если ты землячок тут появился тоже это кому нибудь нужно? А если звёзды зажигают? Цитата:ДаТеперь тут все разжигают и обзываютьсяБольше скажуДаже до меня тут большинство разжигало и обзывалосьТолько маленькое уточнениеНикто вам за эти обзывательства не давал по носу,вот вы и сидели довольныеА теперь те времена кончились))Теперь каждого хама и шовика быстро можно опустить а вы сразу и пищите от злостиБольше то ничего не могИте)))