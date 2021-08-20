Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:18
Цитата:
Аааа, ну это уже обсудили тут вдоль и поперек. Штрафом он отделался, насколько я понял.
Козлов я:
Не следил,задерживали ли его раньше, но 19 августа его доставили в РОП.
Не следил,задерживали ли его раньше, но 19 августа его доставили в РОП.
Аааа, ну это уже обсудили тут вдоль и поперек. Штрафом он отделался, насколько я понял.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:20
Цитата:
Не, так не пойдет - ссылка на российский источник тут автоматически приравнивается к фейку
Козлов я:
Читайте больше на
Читайте больше на
Не, так не пойдет - ссылка на российский источник тут автоматически приравнивается к фейку
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:28
Цитата:
Не, я вообще не против его творчества, меня зацепило что ему тут автоиатом присвоили звание самого крутого музыканта в СНГ, с этим я не согласен. Тетя Роза Рымбаева кстати тоже
Уже не ваш земляк:
То Иманбек тебе не угодил, недели две ты тут всё про "резинку" бухтел, а пацан переделал, и неплохо, кстати, весьма посредственную песенку.
То Иманбек тебе не угодил, недели две ты тут всё про "резинку" бухтел, а пацан переделал, и неплохо, кстати, весьма посредственную песенку.
Не, я вообще не против его творчества, меня зацепило что ему тут автоиатом присвоили звание самого крутого музыканта в СНГ, с этим я не согласен. Тетя Роза Рымбаева кстати тоже
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:33
Цитата:
Откуда вам знать, где и что из-за меня изменилось, вы точно все проверили?
Цитата:
Вы с этого как-то обеднели?))
Цитата:
Мне понадобилось, мне ))
Уже не ваш земляк:
Теперь Куат тебе покоя не даёт. Плюнь и разотри! Из-за того, что ты тут возмущаешься, ничего не изменилось.
Теперь Куат тебе покоя не даёт. Плюнь и разотри! Из-за того, что ты тут возмущаешься, ничего не изменилось.
Откуда вам знать, где и что из-за меня изменилось, вы точно все проверили?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Только альтернативно одарённый Второй Оцифрованный в свою копилочку комментов накидал.
Только альтернативно одарённый Второй Оцифрованный в свою копилочку комментов накидал.
Вы с этого как-то обеднели?))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось.
Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось.
Мне понадобилось, мне ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 11:49
Цитата:
Так надо было плюнуть и растереть. Или это другое?))
Уже не ваш земляк:
за обзывания и прочее
за обзывания и прочее
Так надо было плюнуть и растереть. Или это другое?))
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 14
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 12:12
Цитата:
Эк, как у тебя пукан припекло!Я понял - ты такой же графоман, как и (как бы его назвать, чтобы все поняли?!) Второй Оцифрованный.Любитель накидывать на вентилятор.
maxsaf:
Эк, как у тебя пукан припекло!Я понял - ты такой же графоман, как и (как бы его назвать, чтобы все поняли?!) Второй Оцифрованный.Любитель накидывать на вентилятор.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 13:35
Цитата:
Да просто не надо кормить всяких кретинов, которые тут возомнили себя академиками
maxsaf:
Вы с этого как-то обеднели?))
Вы с этого как-то обеднели?))
Да просто не надо кормить всяких кретинов, которые тут возомнили себя академиками
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 13:37
Цитата:
Согласен на все 100% Не отвечаю этому идиоту и не читаю его перлы
Уже не ваш земляк:
Только альтернативно одарённый Второй Оцифрованный в свою копилочку комментов накидал. Пока вы тут один коммент пишете, он вам три в ответ настрогает. Поймите уже, что это продукт, который заполнил пустоту, образовавшуюся после ухода Оцифрованного. Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось.
Только альтернативно одарённый Второй Оцифрованный в свою копилочку комментов накидал. Пока вы тут один коммент пишете, он вам три в ответ настрогает. Поймите уже, что это продукт, который заполнил пустоту, образовавшуюся после ухода Оцифрованного. Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось.
Согласен на все 100% Не отвечаю этому идиоту и не читаю его перлы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 14:59
В любой день или ночь зайди во флуд а тут обсуждают два вопроса
Язык в Казахстане и абайку
Эдак эксперимент по "перетягиванию одеяла" вполне можно заканчивать я думаю)))
Язык в Казахстане и абайку
Эдак эксперимент по "перетягиванию одеяла" вполне можно заканчивать я думаю)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:12
Цитата:
Да боюсь
Любой мой аргумент ты разобьешь своим удачным тролингом
Цитата:
Где ты взял цифру в 1 процент?
Вон статистика по услугам
55% удобно получать на русском 45% на гос языке
Почти поровну
И это не берём во внимание факт что из 55% также часть владеет двумя языками
Цитата:
Государство не должно
Если за этой толпой конечно не стоит само государство Цитата:
Я скачал себе новую игрушку и теперь сутками в ней рублюсь
Так что сразу говорю не обижайтесь если кому бросил отвечать в середине диалога))
Цитата:
Что он объесняет? Его волокут в машину а он кричит жене чтобы не ехала с ним и чтобы забрала телефон вот и всё
Меня больше позобавила реакция рашкиных СМИ
Все как под копирку начали вопить что Куат мол кричал от страха по русски)))
Манипуляция и враньё делают свое дело
А если манипулируешь идиотами которые не хотят разбираться то это вообще 100% успех
Цитата:
Лучше и не берись)Цитата:
Щас сижу и думаю
Кому тут кроме меня может понадобиться сидеть и общаться с людьми из Германии и Канады?)) Получается если ты землячок тут появился тоже это кому нибудь нужно? А если звёзды зажигают? Цитата:
Да
Теперь тут все разжигают и обзываються
Больше скажу
Даже до меня тут большинство разжигало и обзывалось
Только маленькое уточнение
Никто вам за эти обзывательства не давал по носу,вот вы и сидели довольные
А теперь те времена кончились))
Теперь каждого хама и шовика быстро можно опустить а вы сразу и пищите от злости
Больше то ничего не могИте)))
maxsaf: Вроде второй после Путина У вас кто #2?У нас вторых после Путина нет У нас только 01)) Цитата:
maxsaf: Ну и ладно, пусть сам выкручивается тогдаЗа него есть кому крутить)Цитата:
Гога: ____Кумир у тебя один ---- самовлюбленный абайкаЯ произвожу такое впечатление?Цитата:
Гога:
Абайка , я пришел , а ты ушел ? Чего ? Иль боишься , как сам недавно замечал .Правильно делаешь .
Абайка , я пришел , а ты ушел ? Чего ? Иль боишься , как сам недавно замечал .Правильно делаешь .
Да боюсь
Любой мой аргумент ты разобьешь своим удачным тролингом
Цитата:
Victor Yang:
Было бы "всех" процентов 80 - можно было бы и сразу безболезненно, и даже естественно. А когда "всех" даже одного процента не наберётся - тут вообще трудно сделать как этим "всем" хочется.
Было бы "всех" процентов 80 - можно было бы и сразу безболезненно, и даже естественно. А когда "всех" даже одного процента не наберётся - тут вообще трудно сделать как этим "всем" хочется.
Где ты взял цифру в 1 процент?
Вон статистика по услугам
55% удобно получать на русском 45% на гос языке
Почти поровну
И это не берём во внимание факт что из 55% также часть владеет двумя языками
Цитата:
Victor Yang:
Да и не всегда государство должно идти навстречу толпе. Толпа дальше своего носа не видит, а государство на перспективу смотрит и на различные неочевидные последствия.
Да и не всегда государство должно идти навстречу толпе. Толпа дальше своего носа не видит, а государство на перспективу смотрит и на различные неочевидные последствия.
Государство не должно
Если за этой толпой конечно не стоит само государство Цитата:
maxsaf:
Не льстите себе, просто отдыхает
Не льстите себе, просто отдыхает
Я скачал себе новую игрушку и теперь сутками в ней рублюсь
Так что сразу говорю не обижайтесь если кому бросил отвечать в середине диалога))
Цитата:
maxsaf:
Он что-то обьясняет - а Абайка даже перевести для нас не может.
Он что-то обьясняет - а Абайка даже перевести для нас не может.
Что он объесняет? Его волокут в машину а он кричит жене чтобы не ехала с ним и чтобы забрала телефон вот и всё
Меня больше позобавила реакция рашкиных СМИ
Все как под копирку начали вопить что Куат мол кричал от страха по русски)))
Манипуляция и враньё делают свое дело
А если манипулируешь идиотами которые не хотят разбираться то это вообще 100% успех
Цитата:
Гога:
___Да уж , троллить как вы ---не умею..
___Да уж , троллить как вы ---не умею..
Лучше и не берись)Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось. А уж кому - думайте сами
Если такой субъект появился на Форуме, значит, это кому-то понадобилось. А уж кому - думайте сами
Щас сижу и думаю
Кому тут кроме меня может понадобиться сидеть и общаться с людьми из Германии и Канады?)) Получается если ты землячок тут появился тоже это кому нибудь нужно? А если звёзды зажигают? Цитата:
Уже не ваш земляк:
ещё тогда, до своего ухода, требовал, чтобы редакция приняла меры,как вы сейчас все требуете - привлечь к ответственности за разжигание, за обзывания и прочее. Что-то изменилось?
ещё тогда, до своего ухода, требовал, чтобы редакция приняла меры,как вы сейчас все требуете - привлечь к ответственности за разжигание, за обзывания и прочее. Что-то изменилось?
Да
Теперь тут все разжигают и обзываються
Больше скажу
Даже до меня тут большинство разжигало и обзывалось
Только маленькое уточнение
Никто вам за эти обзывательства не давал по носу,вот вы и сидели довольные
А теперь те времена кончились))
Теперь каждого хама и шовика быстро можно опустить а вы сразу и пищите от злости
Больше то ничего не могИте)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:21
Оооо.. Опять вылезло. Все высказывания комментирует.. Альтернативно одаренный....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:21
Цитата:
Очень приятно что ты попал наконец-то к своим и приобщился к родному языку
Поскорей возвращайся
Я тебе тут травы приготовил сочной
Цитата:
Он кроме этого ещё и сепаратистом был
Потому его и посадили
Как и Лимонова в России за это сажали Цитата:
57% и 43% соответственно
Значит патрули не зря ходят
Почти половина Казахстанцев хочет получать услуги на гос языке
А магазины на 70% только русскоязычные
Цитата:
Эксперт уровня-мендкович)))
Попытки реабилитации
Ок он даже не разбирался в вопросе кого именно хотят реабилитировать
Демарши против русского языка в быту,где факты? В школе также где факты?))
Цитата:
Нг тоже пользуется поддержкой запада что объявим их врагами народа или что?
И да про реабилитацию даже президент высказывался,он агент госдепа? Цитата:
Ждал любимую отмазку рашкиных экспертов?)) Англичанка гадит во всех вопросах
Водопровода нет в деревне это США виноваты
Мэр предложил стирается на речке тоже наверно США виноваты))
alex_60:
Челябинск. среди баранов да. язык общения.
Челябинск. среди баранов да. язык общения.
Очень приятно что ты попал наконец-то к своим и приобщился к родному языку
Поскорей возвращайся
Я тебе тут травы приготовил сочной
Цитата:
Гога:
В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.
В Казахстане общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, который отстаивал интересы русских и поднимал вопрос о статусе русского языка, посадили в тюрьму на семь лет.
Он кроме этого ещё и сепаратистом был
Потому его и посадили
Как и Лимонова в России за это сажали Цитата:
maxsaf:
Трое из пяти казахстанцев предпочитают получать госуслуги на русском языке
Трое из пяти казахстанцев предпочитают получать госуслуги на русском языке
57% и 43% соответственно
Значит патрули не зря ходят
Почти половина Казахстанцев хочет получать услуги на гос языке
А магазины на 70% только русскоязычные
Цитата:
maxsaf:
«Попытки реабилитации предателей времен Великой Отечественной, демарши против русского языка в быту и школе — все это похоже на мероприятия, спланированные единым центром», — сказал эксперт
«Попытки реабилитации предателей времен Великой Отечественной, демарши против русского языка в быту и школе — все это похоже на мероприятия, спланированные единым центром», — сказал эксперт
Эксперт уровня-мендкович)))
Попытки реабилитации
Ок он даже не разбирался в вопросе кого именно хотят реабилитировать
Демарши против русского языка в быту,где факты? В школе также где факты?))
Цитата:
maxsaf:
Как объяснил Мендкович, эта группа пользуется поддержкой Запада, и за последние годы с помощью США она смогла вырастить целое поколение прозападных националистов в политическом классе, госаппарате и СМИ.
Как объяснил Мендкович, эта группа пользуется поддержкой Запада, и за последние годы с помощью США она смогла вырастить целое поколение прозападных националистов в политическом классе, госаппарате и СМИ.
Нг тоже пользуется поддержкой запада что объявим их врагами народа или что?
И да про реабилитацию даже президент высказывался,он агент госдепа? Цитата:
maxsaf:
А я все думаю - ну когда же уши дяди Сэма появятся
А я все думаю - ну когда же уши дяди Сэма появятся
Ждал любимую отмазку рашкиных экспертов?)) Англичанка гадит во всех вопросах
Водопровода нет в деревне это США виноваты
Мэр предложил стирается на речке тоже наверно США виноваты))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:24
Цитата:
Твоя дейтельность на форуме скатилась до самого низменного уровня
Ты не вступаешь в диалог ни с кем
Ты не обсуждаешь новости
Ты только обсуждаешь меня и мои действия))
Мой фанатик любимый))
Я тебе на новый год подарок пришлю
Пользованную мною туалетную бумагу
Повесишь себе в рамочку и будешь любоваться)))
гражданин СССР:
Оооо.. Опять вылезло. Все высказывания комментирует
Оооо.. Опять вылезло. Все высказывания комментирует
Твоя дейтельность на форуме скатилась до самого низменного уровня
Ты не вступаешь в диалог ни с кем
Ты не обсуждаешь новости
Ты только обсуждаешь меня и мои действия))
Мой фанатик любимый))
Я тебе на новый год подарок пришлю
Пользованную мною туалетную бумагу
Повесишь себе в рамочку и будешь любоваться)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.08.21 - 15:25
Вот интересно... Люди высказывают свои суждения, Просто общаются. И тут появляется какое-то создание, которое комментирует всех и вся. А его мнение ну хоть кто-то спрашивал?? Кому интересно его мнение? Скажите, как я могу совсем закрыть его в...ры, что бы даже их не видеть. ОНО одно строчит больше, чем все форумчане все вместе взятые. Есть возможность отписаться от этого "академика"?? Кто подскажет?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР, abaika95, Iney
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать