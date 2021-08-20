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≡ Четыре обвинительных, один оправдательный и частное постановление для прокурора — Приговор по делу бывшего оперуполномоченного ДЭР вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42191
Четыре обвинительных, один оправдательный и частное постановление для прокурора — Приговор по делу бывшего оперуполномоченного ДЭР вынесли в Костанае
Отправлено: 20.08.21 - 12:46
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Батырболатов обвинялся в получении взяток от предпринимателя. Последний, по версии обвинения, продавал алкогольную продукцию с поддельными контрольными марками. Приговор, похоже, стал полной неожиданностью и для подсудимых, и для прокурора.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22477
Re: Четыре обвинительных, один оправдательный и частное...
Отправлено: 20.08.21 - 12:46
#1
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Артёмку, хотели между ними - засунуть.
Не получилось... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4798
Re: Четыре обвинительных, один оправдательный и частное...
Отправлено: 20.08.21 - 15:05
#2
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сотрудники антикоррупционной службы незаконно привлекли к уголовной ответственности Артема Зырянова
Разве такое бывает, они не могут отличить есть ли основания для привлечения или нет, очень странно. Хорошо хоть судья разглядел
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
200
Re: Четыре обвинительных, один оправдательный и частное...
Отправлено: 20.08.21 - 15:11
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Разве такое бывает

Бывает, конечно, когда вроде то дача взятки есть, а того, кто её действительно давал, в дело вводить не очень хочется. Ну, например, родственники чиновника или бизнесмен какой-нибудь средней руки или покрупнее. Отсюда и вводят в дело вот таких стрелочников как Артёмка. Вообще, по большому счёту, бороться с коррупцией надо, начиная с антикоррупционной службы и прокуратуры - всё идёт от туда... Сейчас прокурорские кипятком там сцут))))))
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