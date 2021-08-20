Отправлено: - 15:11

сайлау курманов:

Разве такое бывает

Цитата:Бывает, конечно, когда вроде то дача взятки есть, а того, кто её действительно давал, в дело вводить не очень хочется. Ну, например, родственники чиновника или бизнесмен какой-нибудь средней руки или покрупнее. Отсюда и вводят в дело вот таких стрелочников как Артёмка. Вообще, по большому счёту, бороться с коррупцией надо, начиная с антикоррупционной службы и прокуратуры - всё идёт от туда... Сейчас прокурорские кипятком там сцут))))))