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≡ Почти на 15 млн тенге оштрафуют РГП «Енбек-Костанай» за нарушение закона о естественных монополиях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42191
Почти на 15 млн тенге оштрафуют РГП «Енбек-Костанай» за нарушение закона о естественных монополиях
Отправлено: 20.08.21 - 14:12
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Департамент КРЕМ по Костанайской области выяснил, что через филиал РГП проходила передача электрической энергии. При этом РГП не было включено в госрегистр субъектов естественных монополий и осуществляло деятельность без утвержденного тарифа.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
81
Re: Почти на 15 млн тенге оштрафуют РГП «Енбек-Костанай» за...
Отправлено: 20.08.21 - 14:12
#1
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А нам то что простым жителям области с этой вашей междуусобицы? Вы вон на фоне всех этих вещей решили поднять оплату свят на 3-5 процентов. Все эти мощностя построили при СССР. Пришли, приватезировали , и никак на..ться не могут.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1176
Re: Почти на 15 млн тенге оштрафуют РГП «Енбек-Костанай» за...
Отправлено: 20.08.21 - 15:02
#2
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Потом государство выделит 15 млн на погашение штрафа перед государством. И всё будет пучком.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
200
Re: Почти на 15 млн тенге оштрафуют РГП «Енбек-Костанай» за...
Отправлено: 20.08.21 - 15:16
#3
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Цитата:
olegggon:
Потом государство выделит

А зачем? РГП - это же республиканское государственное предприятие. Это просто перекладывание из одного кармана в другой - со счетов РГП на счет бюджета. Да и вообще, тут будет проще - у РГП возникли убытки в виде суммы штрафа, которые надо перекрыть. Так что государство ничего не будет выделять, а просто убытки учтут при утверждении тарифа и всё)))))
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