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Почти на 15 млн тенге оштрафуют РГП «Енбек-Костанай» за нарушение закона о естественных монополиях
Почти на 15 млн тенге оштрафуют РГП «Енбек-Костанай» за нарушение закона о естественных монополиях
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