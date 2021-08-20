Отправлено: - 15:16

olegggon:

Потом государство выделит

Цитата:А зачем? РГП - это же республиканское государственное предприятие. Это просто перекладывание из одного кармана в другой - со счетов РГП на счет бюджета. Да и вообще, тут будет проще - у РГП возникли убытки в виде суммы штрафа, которые надо перекрыть. Так что государство ничего не будет выделять, а просто убытки учтут при утверждении тарифа и всё)))))