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≡ 261 человек заболел и один скончался от коронавируса в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42190
261 человек заболел и один скончался от коронавируса в Костанайской области
Отправлено: 20.08.21 - 12:16
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Для уточнения количества летальных случаев в регионе "НГ" запросила информацию в управлении здравоохранения. Исходя из ответа, от КВИ+ с 3 апреля 2020 года скончались 89 человек, от КВИ- с 1 августа 2020 года - 24 человека, всего - 113 человек.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2494
Re: 261 человек заболел и один скончался от коронавируса в...
Отправлено: 20.08.21 - 12:16
#1
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Цитата:
в регионе зарегистрирован 261 случай COVID-19


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