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В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42189
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 18.08.21 - 17:10
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет знание казахского языка у продавцов магазинов и сотрудников общепита. «Проверки» активисты снимают на камеру и выкладывают в Интернет. Поддерживаете ли вы эту акцию?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22476
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 18.08.21 - 17:10
Я бы за оба пункта "Нет" - ответил.
Но не могу...
Но не могу...
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 10:47
Цитата:
Интересный вариант ответа
Сразу заключащий что лучше за такое не голосовать)
По типу как бы было "Вы хотите чтобы НГ закрыли?"
1)Да.Они работают на госдеп поэтому надо закрыть
2)Нет.Они хоть и попахивают госдепом но речь идёт о свободе слова))
Все совпадения случайны это просто пример)))
Да. Акция пахнет экстремизмом, но речь идет об уважении к государственному языку.
Интересный вариант ответа
Сразу заключащий что лучше за такое не голосовать)
По типу как бы было "Вы хотите чтобы НГ закрыли?"
1)Да.Они работают на госдеп поэтому надо закрыть
2)Нет.Они хоть и попахивают госдепом но речь идёт о свободе слова))
Все совпадения случайны это просто пример)))
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 10:54
Что-то слабенько проголосовали первые два пункта небось Абайка нажал с обоих своих аккаунтов, за себя и за Курчавого ))
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 10:57
Цитата:
Не
Вообще не голосую тут
Смысл?
Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))
maxsaf:
первые два пункта небось Абайка нажал с
первые два пункта небось Абайка нажал с
Не
Вообще не голосую тут
Смысл?
Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:00
Цитата:
А я даже и не знал про этот опрос, так что моего голоса там точно нет ))
abaika95:
Не Вообще не голосую тут Смысл? Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))
Не Вообще не голосую тут Смысл? Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))
А я даже и не знал про этот опрос, так что моего голоса там точно нет ))
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:01
Цитата:
И это не только в этом голосовании так. Просто имейте ввиду
abaika95:
Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))
Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))
И это не только в этом голосовании так. Просто имейте ввиду
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:04
Цитата:
Дык я знаю
Каждый опрос у вас накручен вами и поуховшими))
Он то не отображает реальную картину это мнение аудитории нг)) а аудитория нг состоит из россиян,немцев и канадцев в большинстве))
maxsaf:
И это не только в этом голосовании так. Просто имейте ввиду
И это не только в этом голосовании так. Просто имейте ввиду
Дык я знаю
Каждый опрос у вас накручен вами и поуховшими))
Он то не отображает реальную картину это мнение аудитории нг)) а аудитория нг состоит из россиян,немцев и канадцев в большинстве))
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:07
Цитата:
Хахаха круто же ))
abaika95:
аудитория нг состоит из россиян,немцев и канадцев в большинстве))
аудитория нг состоит из россиян,немцев и канадцев в большинстве))
Хахаха круто же ))
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:09
Цитата:
Выборы президента тоже россияне вам накручивают? Иначе уже Куат давно президентом стал бы
abaika95:
Дык я знаю Каждый опрос у вас накручен вами и поуховшими))
Дык я знаю Каждый опрос у вас накручен вами и поуховшими))
Выборы президента тоже россияне вам накручивают? Иначе уже Куат давно президентом стал бы
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:11
Цитата:
Ну да
Аудитория обиженных собралась))
Вот я и ржу тут)Цитата:
А что выборы проходят на сайте нг?
maxsaf:
Хахаха круто же ))
Хахаха круто же ))
Ну да
Аудитория обиженных собралась))
Вот я и ржу тут)Цитата:
maxsaf:
Выборы президента тоже россияне вам накручивают?
Выборы президента тоже россияне вам накручивают?
А что выборы проходят на сайте нг?
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 20.08.21 - 12:00
Цитата:
Для накруток это вообще не принципиально ))
abaika95:
А что выборы проходят на сайте нг?
А что выборы проходят на сайте нг?
Для накруток это вообще не принципиально ))
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