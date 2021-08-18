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≡ В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42189
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 18.08.21 - 17:10
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В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет знание казахского языка у продавцов магазинов и сотрудников общепита. «Проверки» активисты снимают на камеру и выкладывают в Интернет. Поддерживаете ли вы эту акцию?
Результаты опроса

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22476
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 18.08.21 - 17:10
#1
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Я бы за оба пункта "Нет" - ответил.
Но не могу... :lol: ;-) :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 10:47
#2
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Цитата:
Да. Акция пахнет экстремизмом, но речь идет об уважении к государственному языку.

Интересный вариант ответа
Сразу заключащий что лучше за такое не голосовать)

По типу как бы было "Вы хотите чтобы НГ закрыли?"

1)Да.Они работают на госдеп поэтому надо закрыть
2)Нет.Они хоть и попахивают госдепом но речь идёт о свободе слова))
Все совпадения случайны это просто пример)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11727
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 10:54
#3
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Что-то слабенько проголосовали :lol: первые два пункта небось Абайка нажал с обоих своих аккаунтов, за себя и за Курчавого ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 10:57
#4
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Цитата:
maxsaf:
первые два пункта небось Абайка нажал с

Не
Вообще не голосую тут
Смысл?
Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11727
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:00
#5
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Цитата:
abaika95:
Не Вообще не голосую тут Смысл? Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))

А я даже и не знал про этот опрос, так что моего голоса там точно нет ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11727
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:01
#6
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Цитата:
abaika95:
Вы то всеровно можете накрутить результат туда куда надо Вам))

И это не только в этом голосовании так. Просто имейте ввиду :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:04
#7
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Цитата:
maxsaf:
И это не только в этом голосовании так. Просто имейте ввиду

Дык я знаю
Каждый опрос у вас накручен вами и поуховшими))
Он то не отображает реальную картину это мнение аудитории нг)) а аудитория нг состоит из россиян,немцев и канадцев в большинстве))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11727
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:07
#8
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Цитата:
abaika95:
аудитория нг состоит из россиян,немцев и канадцев в большинстве))

Хахаха круто же ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11727
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:09
#9
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Цитата:
abaika95:
Дык я знаю Каждый опрос у вас накручен вами и поуховшими))

Выборы президента тоже россияне вам накручивают? Иначе уже Куат давно президентом стал бы :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9316
В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 19.08.21 - 11:11
#10
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Цитата:
maxsaf:
Хахаха круто же ))

Ну да
Аудитория обиженных собралась))
Вот я и ржу тут)Цитата:
maxsaf:
Выборы президента тоже россияне вам накручивают?

А что выборы проходят на сайте нг?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11727
Re: В Казахстане появился «языковой патруль», который проверяет...
Отправлено: 20.08.21 - 12:00
#11
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Цитата:
abaika95:
А что выборы проходят на сайте нг?

Для накруток это вообще не принципиально ))
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